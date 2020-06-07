臺北傳統市場節美食大PK 新住民異國料理拚人氣

來傳統市場尋找在地好味道，不僅滿足口腹之慾，還能感受滿滿的人情味，2020臺北傳統市場節的盛事—天下第一攤評選活動即將開跑，臺北市市場處昨(5)日在北市府B1多功能會議廳舉辦「市場美食大PK」記者會，現場邀請參賽世界美食的攤商推出來自各國的特色料理。

今年市場節以「世界美食大賞」為主軸，除了由美食及行銷專家6月8日起進行實地評選外，也將同步辦理網路票選，投票截止日為6月19日，最佳人氣獎攤商可獲得獎金2萬元，另民眾參加網路人氣票選就有機會將Apple iPhone SE帶回家！敬請關注活動網頁並踴躍投票。

天下第一攤評選登場 美食對決看誰勝出

市場處表示，眾所矚目的天下第一攤活動，目前已招募21家市場共110個攤商共襄盛舉，從商品、攤位、行銷、食材、料理創意等項目，由專家實地評分，各個菁英將爭奪「天下第一攤」金賞獎殊榮。

傳統市場面臨世代交替，融合新住民的飲食文化，來自於世界各地的平民美食，已在傳統市場內異軍突起，各具特色的料理也征服饕客的胃，今年以世界美食為主題，就是希望「逛在地，尋找世界的味道」，將隱藏在傳統市場內各國小吃發掘出來，才會發現原來傳統市場有著不同的樣貌。

參賽的各國特色美食，有歐式、日式、泰式、美式等來自各地不同飲食文化的精髓，早已成為市場中滿足大眾味蕾的尖兵，來自於西湖市場義大利小石窟，推出「歐洲老奶奶檸檬塔」義式甜點，採純手工捏製塔皮，內餡是在歐洲流傳150年以上的老店所傳授的配方，多層次口感綿密酸甜而不膩；頗受國人喜愛的日式料理，華山市場-合掌村推出「頂級十二貫握壽司」，每天從基隆崁仔頂魚市所捕獲新鮮海鮮，壽司都是現點現握，魚、蝦、干貝在這華麗的頂級十二貫所呈現出來鮮甜口感，令人一吃難忘。林林總總的各國料理在記者會場一字排開，讓人食指大動，現場展示參賽作品。

跑跑腿外送零接觸 不出門嚐遍市場美食

近半年來新冠肺炎疫情的關係，民眾改變消費習慣，不方便出門覓食，又想吃好料的動機，使得外送業務受廣大消費者歡迎。故今年市場處特別與跑跑腿平台合作，設立臺北市公有市場專區，民眾可直接在網路平台點選每日限定熟食、指定採購臺北傳統市場內的食材或針對主題菜單採買好料理食材，在家統統一指搞定，還可享限定優惠折扣，讓跑跑腿輕鬆送上門超便利。

活動詳情請至臺北市市場處網站查詢。

訊息來源：臺北市政府網站

(新聞轉載自新住民全球新聞網)