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台波首次載客直航 116人搭波蘭航空抵台

By 生活組, 台灣英文新聞
2020/06/07 10:54
波蘭航空搭載116名學生與台商，7日清晨抵台

波蘭航空搭載116名學生與台商，7日清晨抵台 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）116名滯留波蘭的學生與台商，今（7）日清晨搭乘波蘭航空包機抵台，這是兩國首次載客直航，旅客全送集中檢疫所隔離。

中央社報導，在波蘭航空與波蘭台北辦事處協助下，這架包機從華沙起飛，於清晨6時24分抵台，由於當地疫情仍嚴峻，入境學生對於能順利返台，都感到相當慶幸。

一名就讀醫學院的李姓學生透露，學校3月中就啟動線上教學，波蘭恐怕要到6月中後才會考慮是否開放邊境。他指出，以往都得透過其他航空從杜拜轉機，這次省了轉機麻煩。

負責包機事務的顧問公司負責人林志明表示，許多家長盼能安排包機讓孩子儘快回國，在民航局與波蘭航空近一個月的努力下，才促成此次包機任務。接下來波蘭航空還會有三架次專機，搭載台人返國。

若無包機直飛，學生得搭車十多個小時至德國，才能轉機回台，過程恐增染疫風險。在未能飛越中國領空的情況下，本次飛行時間多了2、3個小時，航程約約13小時。

桃園國際機場公司清晨就開始安排檢疫事宜，百餘人一抵國門，完成篩檢登錄工作後，就分六輛巴士送至檢疫中心。

截至7日，波蘭新冠肺炎（COVID-19）確診案例共25,986人，死亡1,153人。

波蘭航空搭載116名學生與台商7日返台，經過各項篩檢登錄後，集中送至檢疫所隔離。（圖／中央社）
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