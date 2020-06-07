高市議長許崑源疑墜樓輕生 韓國瑜前往探視

國民黨籍高雄市議會議長許崑源6日晚疑墜樓輕生，轄區高市苓雅警分局據報趕往協助處理採證，據指出，當時許妻接獲通報才知丈夫墜樓。市長韓國瑜也趕赴許家探視。

昨晚近9時，高市苓雅警分局獲報在苓雅區四維三路有人墜樓後，派出員警趕往現場處理，但墜樓的男子已無生命徵象，警方鑑識人員也到場採證。

據處理人員指出，警方到場確認身分是許崑源時嚇一跳，並趕緊通報在屋內的許妻，但她仍未發現丈夫墜樓，當場情緒崩潰。事發前，許崑源與妻子在家，因許崑源獨自在房內從窗戶躍下時未察覺，直到員警上樓通報才知道丈夫墜樓。

韓國瑜6日遭投票罷免，傍晚5時許在高市府四維行政中心發表演說，雖然許崑源未到現場，許妻到場難過淚崩，韓國瑜當場還上前擁抱安慰，不料晚間即發生疑墜樓憾事。

而在發生疑墜樓憾事約一個小時前，許崑源還在臉書（Facebook）貼文「這一次，誰會是贏家？」轉貼韓國瑜臉書粉絲專頁的演說千字文。

韓國瑜隨後也由民政局長曹桓榮和新聞局長鄭照新陪同到許家探視，臉色凝重，不發一語。

高市府獲悉後也在媒體群組發出短訊回應指出，韓國瑜感到震驚難過，呼籲大家千萬要冷靜，政治是一時的，生活還是要過下去。

許崑源去年傳出小中風，至今仍行動不便。疑墜樓後，全案由警方封鎖現場並報請檢方進一步調查中。