罷免案過關 韓國瑜當年選市長票倉幾乎失守

高雄市第3屆市長罷免案今天過關，同意票比高雄市長韓國瑜在2018年市長選舉時的得票數還多。包括左營、楠梓、及三民區等在2018年選舉時擁有優勢的票倉，今天幾乎失守。

今天的罷免同意票為93萬9090票，比韓國瑜在2018年勝選時拿到的89萬2545票還多。

韓國瑜於2018年在三民區拿到了10萬5406票，成為當時贏得勝選的關鍵；但今天三民區共開出了12萬311張同意罷免票。

在被視為藍營票倉的左營區，韓國瑜在2018年拿到6萬8255票，陳其邁拿4萬526票；但今天左營區開出5萬7508張同意票。至於在選舉人數最多的鳳山區，韓國瑜在2018年拿到11萬8466票，陳其邁拿8萬8437票；今天則開出11萬7795張罷免同意票。

另外，前鎮區開出6萬6816張同意罷免票，比2018年韓國瑜得到的5萬9572票多出7244票；小港區的同意罷免票數有5萬5361票，高於韓國瑜在2018年得到的4萬7806票。而韓國瑜2018年在楠梓區拿到5萬9478票，比陳其邁的4萬4288票多出1萬多票，結果今天開出6萬1389張罷免同意票。

韓國瑜在2018年拿到優勢的行政區，除了茂林、桃源、那瑪夏等少數地區，在今天的罷免投票中幾乎失守，成為罷免案過關的關鍵。