【快訊】台灣挺韓國民黨籍高雄市議長許崑源　墜17樓不幸身亡

國民黨籍的高雄市議會議長許崑源6日晚間在住宅17樓墜樓當場死亡，全案警方調查中。（中央社檔案照片） 國民黨籍的高雄市議會議長許崑源6日晚間在住宅17樓墜樓當場死亡，全案警方調查中。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中國國民黨籍的高雄市議會議長許崑源，今天(6日) 晚間8時45分自高雄市四維三路住宅大樓17樓墜樓，當場死亡，全案警方調查中；由於適逢高雄市長韓國瑜遭罷免通過後的敏感時間，引起外界關注。

63歲的許崑源在罷免案結果出爐後，於社群網站臉書（Facebook）轉貼韓國瑜市長PO文：「這一次，誰會是贏家？」(如下) 許多網友在議長墜樓消息傳出後，紛紛在PO文底下留言「議長，一路好走......」

《中時》報導，對於罷韓結果，許崑源今晚出事前曾表示，

ETtoday新聞雲引述高雄市警方表示，許崑源6日晚上8時45分自住家跳樓身亡，預備送九龍殯儀館，苓雅分局協助處理中。

《自由》報導，許崑源在2008年馬英九勝選後加入國民黨，2010年成為國民黨議會黨團總召集人，並當選縣市合併後第一屆高雄市議會議長。

針對高雄市長許崑源議長驟逝，高雄市政府回應表示，韓國瑜市長感到震驚難過，呼籲大家千萬要冷靜，政治是一時的，生活還是要過下去。

《聯合》報導，許崑源為人講義氣 力挺韓國瑜選市長、當市長。日前許崑源也曾在臉書PO文挺韓。

據悉許崑源近年身體微恙，為疾病所苦。他因腦部中風，眼力、聽力受損，不得不動手術，術後視力恢復良好，由於耳朵易受雜音干擾，較難主持議事，但在與韓國瑜有關的重要議程時，曾數度坐鎮議場關心，也數次在議長室掌握整個議程，幫助韓國瑜通過考驗。