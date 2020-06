林肯有一句膾炙人口的名言:「你能夠欺騙少數人於永遠,你能夠欺騙所有人於一時,但你不能夠欺騙所有人於永遠。」(You can fool some of the people all the time and all the people some of the time;but you can't fool all the people all the times.)西方政壇還有一句座右銘同樣說得好:誠實才是上策(Honesty is the best policy)!可見,誠信絕對是政治人物的第二生命。

職是,比欺騙更邪惡的背叛,也自然是政客的最大致命傷。已畫下成功句點的六月六日高雄罷韓投票,要對政客釋出的,恐怕正是這樣的訊息!

說政見沒兌現,合該罷免,老實說,理由只怕還不夠充分完備!選民要的不多,不會不近人情到短短一年半載就要當家的將所有政見兌現;高難度的政見,選民更可以耐心等待。最怕的是被看得一清二楚:政見只是耍嘴泡,但見口水不見汗水!

說施政滿意度一直在六都吊車尾,據以推罷免案,老實說,選民不見得會響應。甭說施政滿意度可以翻轉了,就是六都或其它滿意度老是墊底的縣市長,以往有誰需要面對罷免的洗禮來着?選民,會這麼無理取鬧嗎?

真正讓高雄市民最忍無可忍,必欲去之而後快的,應該是發覺,根本就「被背叛」了。韓國瑜踩著根本還沒坐暖的市長寶座,覬覦起總統大位,這種見異思遷、用過即丟的心態,最是背叛了高雄市選民!

背叛,加上但見海市蜃樓的政見,加上拒絕接受議員質詢,加上施政成績烏鴉鴉,加上⋯,高雄市選民在1月11日的總統大選,已經用選票向韓市長表明:你最多可以騙我們一次!6月6日的成功罷韓,則是讓中國國民黨終將會「三輸」(輸總統、輸國會、輸高雄市長)的預言成真!

看來,罷韓就是在向背叛承諾的善騙政客說「不」!有同樣症候群的(例如選前承諾要推倒特權高牆,選後沒能推倒特權高牆,還只是沒做好的問題,選後竟倒向財團,無異背叛選民),不痛改前非,小心,下一個罷免案,也許就輪到你/妳了!(作者為新竹教育大學退休副教授)