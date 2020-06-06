高雄市長韓國瑜在6日被市民投票罷免 高雄市長韓國瑜在6日被市民投票罷免 (來源 中央社)

林肯有一句膾炙人口的名言：「你能夠欺騙少數人於永遠，你能夠欺騙所有人於一時，但你不能夠欺騙所有人於永遠。」（You can fool some of the people all the time and all the people some of the time；but you can't fool all the people all the times.）西方政壇還有一句座右銘同樣說得好：誠實才是上策（Honesty is the best policy）！可見，誠信絕對是政治人物的第二生命。

職是，比欺騙更邪惡的背叛，也自然是政客的最大致命傷。已畫下成功句點的六月六日高雄罷韓投票，要對政客釋出的，恐怕正是這樣的訊息！

說政見沒兌現，合該罷免，老實說，理由只怕還不夠充分完備！選民要的不多，不會不近人情到短短一年半載就要當家的將所有政見兌現；高難度的政見，選民更可以耐心等待。最怕的是被看得一清二楚：政見只是耍嘴泡，但見口水不見汗水！

說施政滿意度一直在六都吊車尾，據以推罷免案，老實說，選民不見得會響應。甭說施政滿意度可以翻轉了，就是六都或其它滿意度老是墊底的縣市長，以往有誰需要面對罷免的洗禮來着？選民，會這麼無理取鬧嗎？

真正讓高雄市民最忍無可忍，必欲去之而後快的，應該是發覺，根本就「被背叛」了。韓國瑜踩著根本還沒坐暖的市長寶座，覬覦起總統大位，這種見異思遷、用過即丟的心態，最是背叛了高雄市選民！

背叛，加上但見海市蜃樓的政見，加上拒絕接受議員質詢，加上施政成績烏鴉鴉，加上⋯，高雄市選民在1月11日的總統大選，已經用選票向韓市長表明：你最多可以騙我們一次！6月6日的成功罷韓，則是讓中國國民黨終將會「三輸」（輸總統、輸國會、輸高雄市長）的預言成真！

看來，罷韓就是在向背叛承諾的善騙政客說「不」！有同樣症候群的（例如選前承諾要推倒特權高牆，選後沒能推倒特權高牆，還只是沒做好的問題，選後竟倒向財團，無異背叛選民），不痛改前非，小心，下一個罷免案，也許就輪到你／妳了！（作者為新竹教育大學退休副教授)