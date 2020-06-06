有夢最美 徐國勇邀大家上線分享新住民築夢成果的喜悅

內政部移民署辦理「新住民及其子女築夢計畫」，在新住民發展基金的支持下，28位獲獎者的築夢成果於109年6月6日辦理線上成果發表，移民署全球資訊網、新住民培力發展資訊網及築夢計畫臉書粉絲專頁等，都會同步播放築夢紀實影片。

內政部部長徐國勇特別錄製影片恭喜獲獎者，並感謝所有的新住民朋友，在築夢期間配合政府的防疫政策，克服萬難，不論是到長照機構與長者一起製作紅龜粿、搓湯圓、請新住民製作家鄉菜和長輩分享，或是到學校進行馬來西亞手鼓教學、手作尼泊爾饃饃分享美食，順利完成各項築夢成果分享活動。並期許能有更多的新住民及家人，在臺灣勇敢築夢，追求美好的未來。

移民署梁副署長表示，每一年的築夢計畫都幫助許多新住民朋友實現夢想。今年的築夢計畫希望能夠嘉惠更多人，讓在臺灣社會生活的新住民都有機會實現自己的夢想，因此本屆的築夢計畫除了個人組、家庭組外，更增加了「社會公益組」。本屆築夢計畫報名踴躍，總計146組報名，經過甄選委員縝密的評選，總共28組獲獎者脫穎而出，有個人組13組，家庭組10組及社會公益組5組，夢想類型含括個人創業、藝術文化、語言教育、親子關係、公益服務及生態環保等議題。因為獲獎者持之以恆的精神，終於在今天淬鍊出築夢的果實。透過線上成果發表，展現了本屆獲獎者的築夢過程，雖然因為防疫必須維持人際間的社交距離，卻拉近了彼此心的距離。

訊息來源：移民署



(新聞轉載自新住民全球新聞網)