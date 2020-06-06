台灣綠光、紙風車倉庫大火燒毀千萬　名導柯一正痛罵執行長李永豐

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 台灣綠光、紙風車劇團八里倉庫遭大火侵蝕，損失高達千萬，台灣名導柯一正今(6)日於臉書上替好友加油打氣。

台灣綠光、紙風車劇團位於八里的工作室慘遭無情大火吞噬，劇團近30年心血付之一炬，從服裝道具至音響器材無一倖免，損失粗估高達5千萬，工廠經理更在逃生時被大火灼傷，已送醫搶救。

對此，紙風車文教基金會董事長台灣知名導演柯一正今於臉書上發文聲援，「我們不會哀聲嘆氣，不會抱怨連連。這是展現紙風車性格樂觀正面的時刻，我們不怕挫折，不畏打擊！」

柯一正透露，前陣子該基金會執行長李永豐説「疫情如果一直下去，紙風車可能年底就收」，結果被他痛駡一頓，柯說「憑什麼你一個人可以決定這事。而且我們不可能慘到那種地步。」

然而，面臨殘酷的現實問題，劇團將推出的「人間條件6」的新布景道具也全被燒毀，柯一正引用自己慘痛的過去說明，「五年前我自己的藍月電影公司也被火燒掉，我只想全部換新，一切從頭開始！」

綠光劇團團長羅北安表示，「人間條件6」這次的道具、佈景都遭到火災燒毀，但是他們目前會依照預定表演時程演出，「不會取消，佈景、道具會另外想辦法重新製作。」會盡全力如期在8月28日國家戲劇院展開巡演。

最後，堅強樂觀的柯導總結，「浴火重生像一句安慰的話，但對我來説是真的，而且我們真的是鈦金打造，越挫越勇。朋友們不要為我們擔心，我們還站著，而且會向前走！」



柯一正臉書發文(來源/Facebook)