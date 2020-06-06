中國籲民眾勿前往澳洲因「種族歧視」　澳副總理斥非事實

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）中國官方昨（5）日發布旅遊安全提醒，直指澳洲近日對華人種族歧視案例增加，呼籲中國民眾切勿前往澳洲，反映中澳兩國關係越趨緊張。

中國文化和旅遊部昨日發布旅遊安全提醒，表示受到新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，近期「澳大利亞國內對華人和亞裔的種族歧視言行和暴力行為現像明顯上升。」

中國文化和旅遊部並提醒，「中國遊客切實提高安全防範意識，切勿前往澳大利亞旅遊。」

儘管自武漢肺炎年初在全球逐漸蔓延開來後，就陸續傳出華人或亞裔人士在歐美國家遭受歧視的案例，不過中國在此時發出警訊，且澳洲目前仍實施邊境管制措施，僅開放澳洲公民、持有澳洲居留證的人士及其家屬入境，也難免啟人疑竇。

澳洲副總理柯米克（Michael McCormack）則駁斥中國的說法。根據澳媒ABC報導，柯米克在今（6）日針對中國對澳洲發出的旅遊警示作出回應，表示澳洲境內「從未爆發一波針對中國人的暴力事件。」

柯米克提及，「我不知道為什麼聲明這樣說，我也不知道組織（中國文化和旅遊部）或相關人員發表這聲明背後的想法。我只能說這聲明並不正確。」

中澳關係近年因爆發中國間諜滲透澳洲國會事件而出現鬆動，近期更是因為武漢肺炎越趨緊張。中國先是不滿澳洲總理莫里森（Scott Morrison）公開呼籲國際針對武漢肺炎的起源開啟獨立調查，而在5月禁止澳洲牛肉進口到中國，並對澳洲大麥徵收為期五年且高達百分之73.6的反傾銷及反補貼稅。

儘管中澳官方都沒有直接承認這些措施是因澳洲先前的呼籲所導致，不過許多外媒仍認為這是中國為此祭出的經濟制裁手段。

不過澳洲並沒有因此卻步，在中國於5月底通過香港版《國安法》草案協議後，澳洲外長佩恩（Marise Payne）隨後便與美國、英國及加拿大外長發表聯合聲明，針對港版《國安法》將限制香港人的自由，並削弱香港的自治表達嚴重關切。