勇往直前！台灣藝術家郭彥甫「起點」展運動員過去　平面繪畫流瀉驚人生命力

(台灣英文新聞/劉怡均 台中採訪報導)台灣型男藝術家郭彥甫以運動員為主角的系列新作「起點」，透過當代藝術重現個人過去，也是繼「行李箱」之後，再度勇於挑戰並突破自我的轉型創作，20件新作將於台中藝時代畫廊展至7月19日。

「更快、更高、更遠。」

郭彥甫自2016年首度發表運動員相關繪畫後，這次推出「起點」源於每次大小展覽間的自我檢討，在他幾經探索找尋內心自我後，赫然體悟這是抹滅不掉的過去，因而正視這段過往，並發現誠實的面對自己帶給他很大的幫助。

「起點」展出的系列平面繪畫流瀉出強烈的節奏及律動感，觀者不難被生命的流轉所感染，這都體現於藝術家誠實的創作狀態。郭彥甫說，創作這系列的時候，他想著過去自己是田徑隊的時期，邊畫邊跑的感覺，身體跟著律動，對他而言，「人生是不斷地前進，就像運動一樣停不下來」。

除了自己曾是體育健將，繪畫中常見的跑者來自郭彥甫對於「更快、更高、更遠」的追求，「這是人類最原始的本性，也是運動員身體中流的血液，生命尋求生存出口，這股純粹的精神很迷人」。



展覽現場(圖/Taiwan News_Lyla)

此次展出的藝時代畫廊於去(2019)年首度和郭彥甫合作，前往韓國釜山藝術博覽會展出「行李箱」系列，郭彥甫更現場創作引起許多民眾圍觀。畫廊表示，求學時期的郭彥甫為體育系田徑隊選手，操練過程裡獲得的不僅僅是體能上的精進，更多的是一份堅持的信念，如今在藝術創作上更是保持同樣狀態。

畫廊強調，運動員系列在隨心的張馳有度中讓本我傾洩而出，表現全然的真實並與現階段的狀態對照。在畫框之外反映出當代社會精神性的特質，給予觀眾直擊真心的感受，用充滿著競爭的畫面，提醒也激勵觀者不斷認知自我，超越自己。

「起點」於今(6)日台中藝時代畫廊正式開展，明日將與國立台灣師範大學美術系教授白適銘舉行對談講座題為「這畫．這派．這時代」，活動採預約制，詳情請前往臉書查詢。



展覽現場(圖/Taiwan News_Lyla)



展覽現場(圖/Taiwan News_Lyla)