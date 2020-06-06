即時報導！南台灣高雄市長韓國瑜罷免案1823投開票所　2萬多人投入選務

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案今(6)日早上八點開始投票，高雄市選舉委員會統計，總計投票所數有1823所，投入選務工作人員達2萬2000人。

綜合媒體報導，因應武漢肺炎疫情影響，今天的罷免案投票，動員2萬2000名選務工作人員，38個行政區的1823投開票所，每一投開票所配置12.5名工作人員為原則，其中有2名管理員擔任防疫人員辦理防疫工作。

選委會表示，下午4時投票截止，各票所開票，開完票之後由主任管理員將選票、開票紀錄等送到各區公所，由公所將數字登錄進選委會的計票系統，民眾可在網路上看到票數統計情形。

至於民眾投票如未戴口罩是否可投票，市選委會說明，除會請配合社交距離，如經量測體溫未發燒者，仍予進行投票；有發燒者會發給簡式口罩，並登記姓名及聯絡方式，並給予配戴手套後，依工作人員引導至專用遮屏進行圈選投票，不影響投票權。

高雄市選委會總幹事袁德明再次提醒，千萬不要在臉書、Line和任何網路、實體宣傳上提到支持罷免或反對罷免，也不要叫大家去投票或不去投票，因為這些行為都觸犯選罷法。

高雄市選委會公告，此次罷免投票人數有229萬9981人，首投族有1萬3201人。依選罷法第90條規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。也就是說，同意罷免票應過57萬4995票且比不同意票多，罷免案才能成立。