中國再三阻撓反而強化意願　捷克參院議長宣布將訪台灣　

捷克參議院議長維特齊接受周刊「反映」（Reflex）訪問時表示，已下定決心訪問台灣，9日將召開記者會，詳細說明訪台的規劃，預計2020年秋... 捷克參議院議長維特齊接受周刊「反映」（Reflex）訪問時表示，已下定決心訪問台灣，9日將召開記者會，詳細說明訪台的規劃，預計2020年秋天成行。（圖取自facebook）

（台灣英文新聞／國際組）捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）不顧中國反對，下週將宣布出訪台灣，如果成行，將是有史以來訪台層級最高的捷克官員，象徵兩國關係提升。

維特齊接受今(6)天出刊的周刊「反映」（Reflex）訪問時表示，已下定決心訪問台灣，9日將召開記者會，詳細說明訪台的規劃，預計今年秋天成行。

被問到訪台原因時，維特齊表示，中國再三阻撓前議長柯加洛（Jaroslav Kubera）和他訪問台灣，反而強化他訪台的意願，他強調會在任期結束前以捷克參議院議長的身分，正式率團訪台。

捷克參議院每2年改選一次總席次的1/3席位，今年10月選舉結束後將選出新議長，維特齊因此規劃在9月訪問台灣。

捷克總統齊曼（Miloš Zeman）與中國國家主席習近平關係密切，公認是歐洲政壇對中國最友好的領袖之一。維特齊坦承，他與齊曼對訪台這件事意見不同，訪台確實可能對在中國經營的捷克企業造成傷害。

不過，維特齊提起已過世的前總統哈維爾（Václav Havel），強調捷克代表的還有自豪、自由、獨立等無形價值，他打算利用台灣行向台灣學習。

維特齊出訪台灣也符合捷克社會的期待。根據捷克電台（Czech Radio）2月公布的民調，多達2/3的捷克民眾表示即使中國反對，仍支持與台灣深化關係。捷克參議院上個月也以50比1的壓倒性票數通過決議，支持議長率團訪問台灣。

捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）研究員吉魯斯（Filip Jirouš）分析，台灣成功對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），並捐贈捷克等國醫療物資，對台灣的形象有加分的作用。此時中國施壓世界衛生組織（WHO）排擠台灣，反而讓國際社會注意到中國對國際組織的負面影響，凸顯台灣的正面角色。

吉魯斯指出，由於中國的投資承諾遲遲沒有兌現，以及中國外交官對捷克的敵意，近年來捷克的對中政策有轉向的趨勢，中國在捷克的地位大不如前；反之，捷克對台關係則持續改善，維特齊訪台將加速捷克與台灣提升關係。