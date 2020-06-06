快訊！台灣紙風車劇團工作室慘遭大火　心血付之一炬損失粗估約5000萬

台灣紙風車劇團工作室慘遭大火(照片由紙風車文教基金會執行長李永豐提供) 台灣紙風車劇團工作室慘遭大火(照片由紙風車文教基金會執行長李永豐提供)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)台灣紙風車劇團及綠光劇團位於新北市八里區的布景道具工廠慘遭祝融，存放於此的道具、服裝、音響等付之一炬，損失粗估約新台幣5000萬元。

紙風車劇團、綠光劇團位於新北市八里區的布景道具工廠風之藝術工作室，今（6）日凌晨發生火災，共有兩棟廠房遭到火災波及，至清晨7時仍有火苗尚未完全撲滅，劇團將於9點舉行說明記者會。

中央社報導，此次遭到大火波及的主要是紙風車劇團位於八里的「風之藝術」夢工廠，這處廠房平常是劇團放置燈光、音響、服裝、道具、佈景的空間，現在遭遇祝融之災，全部付之一炬。紙風車副執行長張敏宜表示，損失估計約有新台幣5000萬元。

紙風車文教基金會執行長李永豐表示，「OK的，大風大浪見太多」。

根據警消提供資料，位於八里區渡船頭路7之7號的連棟鐵皮屋（風之藝術工作室）今日清晨發生火警，1時45分控制火勢，現場1名工廠經理（男、40多歲）逃生時四肢2度9%燙傷，送淡水馬偕醫院治療。

文化部長李永得除親自致電紙風車文教基金會執行長李永豐表達深切關心之意，並指派政務次長蕭宗煌今日一早立即前往道具工廠瞭解情況。

李永得部長表示，文化部將立即啟動文化藝術團體急難補助機制，全力支持及協助團隊因應緊急災害，度過難關。