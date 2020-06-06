〈時評〉美國正在「引蛇出洞」清除中共全球「幫兇」

美國斷航中國，派戰艦巡航台灣海峽，在六四31週年在國務院會見天安門事件民運人士，一連串不曾發生過的反共大動作出現，逼出了一大堆「中共同路人」紛紛在各國發出聲音，美國本土還有人高聲要中共與民主黨配合來對付川普總統，也有前任美國官員威脅台灣「五年內必有一戰」。但是也有反共的堅定力量，主張七大工業國應該在最近一次的集會，成立聯合組織，對抗中共的侵略意圖，保障台灣海峽的安定。

這一些語言與用詞的強度都是前所未見。美國國務院與國會正在合作更多的法案，要對抗中共的擴張。各種處罰法案在未來會一一出現。可以說美中之間已經進入了「斷交準備期」，而台美之間則進入「建交準備期」，不過這兩個狀態都是沒有期限，也是各自獨立沒有線性關係。雖然，邏輯上這是兩個互動的方程式，卻不是聯立的性質，這也是過去一百年沒有見過的國際大局變動。

台灣在美中鬥爭的過程，當然是加入美國隊。事實上，中國除了喊「武統台灣」口號之外，對台灣沒有任何計劃，美國則不斷拉攏台灣，漸漸的實質的將台灣視為「必爭的領土」。現在戰艦通過，未來戰艦駐守。今天戰機飛越，明天戰機降落。而軍事的部署，隨著中共的威嚇提高，美國在台灣周邊及陸基的防衛將升級更快。這都是可以預見的發展。中共想用奇襲，美國就以「後發先至」對應，中共要大軍壓境，美國就「兵來將擋」。事實上，中共所有犯台腳本，美國都完全瞭若指掌。中共武力犯台其實一點機會都沒有。過去，台灣還有一些中共勢力滲透在島內，所謂入島入戶入心，現在已經沒有功能了。就連中共的高級將領都公開表達，現在攻打台灣是自尋死路。因為，他們現在才驚醒，原來美國視台灣為不可放棄的戰略重地，一定不惜一切保衛安全。

現在如果還有人在講兩大之間難為小或是要向中共示好來保護台灣安全，其實都是「雞給黃鼠狼拜年」，沒好下場。任何懷疑美國保台決心，甚至認為美國將台灣當成棋子在挑釁中共，都是被中共統戰的「斜塔歪樓」。甚至有人認為美國將台灣推向險境，更是倒果為因。任何在此時，不譴責中共，卻在怪罪美國的，都是「麻煩製造者」，甚至心懷不軌。

這是一個黑暗與光明並存的陰陽魔界(twilight zone)，也是一個百年不遇的時代分水嶺，幾乎是大破大立(disruption)的開始，誰將是大破，誰將是大立？正在漸漸分明。美國正「引蛇出洞」，中共多年來在全世界都佈了「細胞」，中共的滲透手冊中，訂下紅線，粉紅線做他們的基本陣線，但是在白線與黑線也都有他們的呼應。也就是中共自任「元兇」，但在美國與歐洲還有台灣社會，都有他們買通的「幫兇」。現在是幫兇一一現形的時刻。清理幫兇除惡務盡，是現階段美國與台灣最重要的併肩作戰。美國在貿易金融科技情報安全各種機制上，都上綱到反恐層次對付中共，在此次黑人暴動事件的處理過程，美國官方已發動「反恐防衛戰」，清場各種反美極左，無政府主義者，而中共有可能暗中支援這些被判定為恐佈組織的團體，未來是美中之間另一場尖銳的攻防。

這是大瘟疫漸漸散去之後，一個新加入的全球難題浮上。台灣在這時候，要有強有力的領導力與美國同進同出。清楚定位自己，在世界維護正義與價值的重要時刻，台灣不能缺席，更不能閃躲。