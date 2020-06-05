和逸飯店888元超值輕鬆遊 好評延至6月底

國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店，自「超值輕鬆遊」 專案開賣以來深獲好評，為回饋熱情支持的旅客，加碼延長至6月底 ，除了雙人入住每人888元起，亦享有會員現折100元及館內餐 飲消費7折的雙重優惠。其中和逸飯店3個館別(台北民生館/台北 忠孝館/高雄中山館)額外再送1,000元餐飲抵用金。

全台和逸飯店可選擇擁有鳥瞰高雄港都美景的「高雄中山館」， 大片落地窗的設計讓日夜美景盡收眼底，頂樓餐廳Cozzi THE Roof挑高設計與270度全景， 時髦空間與精選美食豐富您的五官六感，營造洋溢浪漫的片刻時光； 或以人氣卡通頻道主題旅宿聞名的「台南西門館」， 讓一家大小能在飯店內恣意暢遊， 在旅途中享受親子親密互動的珍貴時光，以及位於台北都會精華區， 高評價首選的「台北民生館、台北忠孝館」， 可直通商業核心地段及熱門旅遊景點， 無論是以商務或觀光為目的旅客均能享有最便利的交通地理位置。

超值用餐回饋 買一送一

住宿優惠以外，首度推出各館指定餐點，用餐『買一送一』優惠， 最高可享價值1250元+10%的頂級肋眼牛排主餐、每人只要2 20元起享用星級飯店美味下午茶等，獲得顧客熱烈回響， 決定將活動延長至2020/6/30。 讓顧客從北到南都能輕鬆享受美味，趕緊把握！