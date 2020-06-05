華泰王子大飯店 九華樓 烤鴨餐盒三部曲最終章來襲

華泰王子大飯店九華樓以金字招牌「華泰片皮鴨」聞名，自推出「烤鴨餐盒三部曲」：一鴨三吃「鴨香寶」餐盒、一鴨二吃「陳皮鴨香粥」餐盒後，好評不斷，為迎接即將到來的端午佳節，九華樓結合應景的端午香粽及時下最夯的外帶餐盒，將於6月15日～6月30日平日星期一至五，午間限量快閃推出最終章餐盒商品：一鴨三吃「粽夏烤鴨粽餐盒」，原價300元，快閃期間只要優惠價199元，即可享用「粽夏烤鴨粽」、「醬炒鴨鬆丁」、「薑蔥炒鴨骨」三種經典美味，再搭配梅漬番茄、季節時蔬，超大份量讓人大呼CP值超高！若訂購10個以上還可享外送到府服務（限台北市中山區）。

九華樓一鴨三吃「粽夏烤鴨粽餐盒」由華泰大飯店集團中餐品牌廚藝總監黃傳明操刀設計，其中主角「烤鴨粽」中的鴨肉為嚴選宜蘭北京鴨種，以八角等香料醃漬，並淋上紅醋麥芽糖水風乾，晾起吹乾一晚後，再以明爐烘烤約40-50分鐘，出爐前將油均勻淋上全鴨，使其使其通透油亮，細膩慢工造就出外皮紅潤有光澤、口感紮實富嚼勁的頂級鴨肉，搭配鴨胗、鴨腸、口感Ｑ彈的北菇、脆口冬筍、清甜荸薺，再拌入使用高粱酒釀再香烤的鴨蛋黃及鹹香章魚丁，最後加上九華樓獨門秘製嫩薑，讓人大呼過癮！大方實在的用料，細細糅合於軟Ｑ的米飯之中，搭配「醬炒鴨鬆丁」、「薑蔥炒鴨骨」及梅漬番茄、季節時蔬，提供給九華樓忠實鴨粉及各方老饕更超值、更多元的外帶餐盒選擇。