享晨曦賞樹海　慕軒飯店每晚2,500元起　

豔夏襲來，慕軒飯店推出『晨曦樹海』住房專案，即日起至6月30日止，以低於5折的優惠房價驚豔市場，雙人入住只要2,500元起(未稅)，再送兩客豐富Buffet早餐，趕緊手刀搶訂！位在台北市中心黃金區位的慕軒飯店，以其低調的豪華和優雅而聞名，倚著優雅欒樹林蔭大道，透過大片落地窗映照下滿是綠意，可輕易感受都市叢林間難得的恣意清閒。鄰近東區及信義商圈的地理位置，吃喝玩樂近在咫尺，最適合安排專屬自己的放鬆小旅行。

慕軒飯店自開幕以來，用心款待每一位入住旅客，因此獲得各大訂房網站與旅人的好評回流，更是於2018-2019連續兩年名列「台北米其林指南推薦旅宿」肯定。現在入住優惠價2,500元起，下午時分貴賓可至URBAN331威士忌酒吧享用免費迎賓飲品與下酒小食，隔日早晨還可到GUSTOSO義大利餐廳品嚐種類多元Buffet早餐，自由取用多款現煎蛋料理、新鮮生菜水果、各式經典冷盤熱食等，用輕鬆價格享受舒心難忘的美食住宿體驗。

免費加入飯店會員，餐食酒飲享全面7折優惠

除了住宿優惠外，只要免費加入AMAZZING CLUB飯店會員，6月底前至慕軒飯店GUSTOSO餐廳、URBAN331酒吧用餐均享7折優惠！其中特別推薦URBAN331商業午餐，主廚精心設計的慕軒牛肉麵 、碳烤職人鯖魚排、日式炸豬排、爐烤牛肉起士漢堡等中西日式風格餐食，一向廣受信義敦南商圈上班族歡迎，套餐還附贈水果、飲品與甜點每份380元起，即日起直接打7折，為您精打細算省下1/3餐價，絕對是洽公餐敘最佳去處。

此外，凡於平日(週日至週四)至URBAN331酒吧，點選威士忌、調酒、葡萄酒等酒水飲品及各項異國風味小點，也是全面通通7折，酒吧祭出從未提供過的超狂優惠，最適合呼朋喚友一同暢食享樂！訂位專線02-7726-9090