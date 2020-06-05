親愛的 台北凱撒把三倍券放大了

行政院昨日宣布「三倍券」於7月15正式上路，而這次的防疫之路也讓許多人在家悶久了，讓大家對於政府所推出的安心旅遊期待性很高，不少民眾已經開始陸續在詢問飯店到底會推出什麼好康，台北凱撒為了讓民眾用起來更有感，直接將振興三倍券加碼再放大2倍的價值，台北凱撒大飯店特別針對住房推出超狂的「振興3+3 住宿Fun心玩」，活動時間為7/15-9/30前至官網預訂此住房專案，持振興券3,000元不分平假日，即可入住全新裝修完成的精緻客房一晚(不含早)，再送2,000元的餐飲抵用券以及1,000元的SPA券，相當於0元入住還倒賺3,000元，餐飲抵用券可以拿去Checkers自助餐、王朝中餐廳使用，讓你有吃有住五星級（有省錢）的輕鬆小旅行，讓人驚呆直呼太划算，台北凱撒邀您在城市中享受微奢華的慢活輕旅行。

迎接即將來臨的暑假，Checkers餐廳針對親子族群推出「振興3+3親子Fun心吃」優惠，專案不分平假日，3,000元的振興三倍券可以使用三位大人加上三位小孩在各餐期享用精緻吃到飽料理，簡直超適合約大小朋友們來一場專於你們的親子時光。呼應阿中部長的經典精神凡事都要「超前部署」，台北凱撒在振興方案還未發放前就直接超前部「暑」搶商機，讓消費者能在暑假來臨前先來個小確幸！即日起各餐期通通享有振興三倍券優惠價，只要一位大人帶一位小孩，就免費招待6-12歲兒童用餐，原價1,617元的假日午晚餐振興價只要1,000元，相當於62折，讓大家不用等政府的振興券也能先享優惠。 Checkers自助餐也在此季推出多樣夏季清新繽紛的料理，點心坊發揮創意巧思匯集台灣寶島盛產水果入饌，讓您味蕾體驗盛夏的陽光與熱情，清爽的口感包你視覺與味覺都能感受全新的滋味！