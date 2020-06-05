台灣鑑識專家李昌鈺宣布退休 未來持續傳承衣缽

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）享譽國際的台灣刑事鑑識專家李昌鈺（Henry Lee），宣布將於8月底自美國康乃迪克州紐海芬大學退休，一生參與刑案不計其數的他，未來將投身鑑識工作推廣，將寶貴的經驗與衣缽，繼續傳承下去。

紐海芬大學（University of New Haven）網站2日公布了李昌鈺將從教職退休的消息，1975年獲聘的他，為該大學奠定了鑑識科學權威的地位。紐海芬大學校長卡普蘭（Steven Kaplan）表示，鮮有人能如李昌鈺博士一般，在鑑識領域享有如此卓越之地位。

李昌鈺向他說，是時候交棒了，是時候將舞台讓給新一代的鑑識專家了。卡普蘭對李昌鈺讚譽有加，稱其不僅謙沖自牧，更能以有趣的方式傳授艱深的鑑識知識。「他是名優秀的鑑識專家、熱情的教育家、天賦異稟的學者，更是無私的大使」，卡普蘭說道。

在李昌鈺傳奇的一生中，協助調查的刑案逾8千件，除了轟動一時的辛普森案、甘迺迪總統遇刺案重新偵查工作，國內的重大刑案，更是少不了他的身影，包括桃園縣長劉邦友血案、三一九槍擊案、彭婉如命案、白曉燕命案，以及蘇建和案。

今年81歲的他，元配宋妙娟於2017年過世，隔年再婚，對象是中國企業家、62歲的蔣霞萍。去年12月，二人來台為新書「克羅埃西亞槍聲」宣傳，此一著作是由蔣霞萍執筆、李昌鈺擔任總顧問，述說李20多年前，赴克羅埃西亞調查「萬人塚」事件的故事，盼能透過該種族屠殺悲劇，為世人帶來啟示。