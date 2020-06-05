罷韓投票6日登場 中選會「八不」叮嚀 違者恐罰新台幣50萬元

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）高雄市長韓國瑜罷免案將於明（6）日投票，中選會提醒民眾，記得戴口罩前往投票，另外也呼籲明日零時起不可公開發表支持或反對罷免案之言論，以免受罰。

根據中選會，罷免案投票時間為上午8時至下午4時。民眾請攜帶身分證、印章、投票通知單前往投票。為了防疫需求，應配戴口罩、配合量測體溫，並保持社交距離。

中選會特別列出投票「八不」，請高雄市民多加留意：

一、6日零時起，禁止透過臉書、LINE等社群媒體或網路論壇發表或轉貼支持或反對罷免資訊，包括文字、圖畫、影音或符號等，或發布、報導、散布、評論或引述罷免民調，否則將處以新臺幣50萬元以上罰鍰。

二、 禁止穿戴支持或反對罷免之貼紙、服飾或其他物品，以免構成從事罷免活動，違者將處以50萬元以上罰鍰。

三、 在投票所四周30公尺內，禁止喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，否則處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

四、 在投開票所四周30公尺外，禁止妨害或擾亂投票順暢進行，甚至妨害行使投票權，以免違反刑法相關規定。

五、切勿攜帶未關機之手機進入投票所，如攜入投票所應先關機，否則將處以3萬元以上30萬元以下罰鍰。

六、 圈選罷免票時，請使用選舉委員會提供的圈選工具在圈選欄內圈選，切勿使用印章圈選，否則會變成無效票。

七、 不可撕毀罷免票，否則將處以5千元以上至5萬元以下罰鍰。

八、 不可將罷免票攜出投票所，否則將處以1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。