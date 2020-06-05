李大維出任海基會董事長：兩岸合作可以殊途同歸

前國安會秘書長李大維今天接任海基會董事長。他表示，兩岸關係雖然挑戰重重，也有值得重視及珍惜的交集，這次武漢包機更證明為了民眾福祉，兩岸合作可以殊途同歸。

他也提到，作為海基會董事長，將以兩岸工作視為人生志業，期許兩岸都應該以確保人民權益為優先，共同為兩岸民眾福祉、區域和平穩定、為未來長久發展做出積極貢獻。

海峽交流基金會今天舉行第10屆董監事第11次聯席會議，選舉前國安會秘書長李大維為新任董事長，並由海基會副秘書長蔡孟君兼代秘書長。

李大維致詞時指出，兩岸關係雖然挑戰重重，也有值得重視及珍惜的交集。以這次疫情武漢包機為例，雖然兩岸因防疫規定、作法分歧，造成很多波折，最終仍達一定共識，讓滯留民眾能夠返家，證明為了民眾福祉，兩岸合作可以殊途同歸。

他並引用蔡英文就職演說表示，「兩岸關係正處於歷史轉捩點，雙方都有責任，謀求長遠相處之道，避免對立與分歧的擴大」。

李大維表示，作為海基會董事長，期許兩岸都應該以確保人民權益為優先，共同為兩岸民眾福祉與區域和平穩定，為未來長久發展做出積極貢獻。

他說，自己過去常勉勵外交部同仁，工作必須非常審慎，如今他也將兩岸工作視為人生志業。海基會是廣義國安團隊一員，未來他會更加努力落實和陸委會及相關部門合作，延續、深化海基會服務與交流工作。

李大維並強調，兩岸之間每一件大小事都非常重要，必須以嚴謹態度專業精神，持續累積互動與善意，無論台商、台青、台生、中國配偶、中國學生，兩岸民眾的未來就是兩岸關係的未來。

李大維在會後接受媒體記者訪問時表示，出任海基會職務時總統確實有一些指示，具體工作方向未來會在適當時機對外說明。總統在諮詢職務時曾對他說，他不能退休，「總統還說，跟著她做事的人都不會很輕鬆」。

李大維出生於民國38年，美國維吉尼亞大學外交事務博士、國立台灣大學政治學系國際關係組學士；歷任國安會秘書長、外交部長、外交部政務次長、行政院新聞局局長、駐歐盟、駐美、駐加代表、北美事務協調委員會主任委員、駐澳代表。