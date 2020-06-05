本週發行量加權股價指數漲幅約為4.91 % 上市股票總市值達34.93兆元

根據臺灣證券交易所統計，2020年6月5日發行量加權股價指數收盤為11,479.40點，較上週(2020年5月29日)的10,942.16點上漲537.24點，漲幅約為4.91%，台灣50指數收盤為8,794.86點，較上週的8,341.10點上漲453.76點，漲幅約為5.44%，寶島股價指數收盤為13,180.66點，較上週的12,573.07點上漲607.59點，漲幅約為4.83%。產業別指數全面上漲，以玻璃陶瓷類指數上漲13.69%為最大，以貿易百貨類指數上漲1.01%為最小，未含金融類指數上漲469.62點，漲幅約為5.06%，未含電子類指數上漲572.54點，漲幅約為4.14%，未含金融電子類指數上漲484.15點，漲幅約為4.23%。

本週集中交易市場總成交金額為9,503.18億元，全體上市股票成交金額為8,879.03億元，股票成交量週轉率為2.28%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類2,473.96億元，占全體上市股票交易金額27.86%

第二名，電子零組件類1,780.80億元，占全體上市股票交易金額20.06%

第三名，光電類1,122.16億元，占全體上市股票交易金額12.64%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，生技醫療類9.02%

第二名，電子零組件類8.11%

第三名，光電類7.49%

累計今年年初開盤迄今共101個交易日，集中市場總成交金額為17兆2,426.69億元，市場日平均成交金額為1,707.19億元，股票成交量週轉率為41.29%，股票日平均成交量週轉率為0.41%。

2020年6月5日全體上市公司市場總值為新台幣34兆9,265.63億元，較上週(2020年5月29日)市值33兆2,896.67億元增加1兆6,368.96億元，增幅約為4.92﹪。