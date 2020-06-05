秀朗國小一校千樹行動　營造一座森林包覆的都會區學校

新北市致力於環境教育推動，今(5)日教育局張明文 局長出席秀朗國小「一校千樹」活動，現場由國際珍古德協會、 學校師生及今年即將退休或離職的教職員工等， 每人種下1棵臺灣原生牛樟樹，並進行生態池啟用儀式， 期盼讓秀朗國小從水泥叢林逐漸變成都會區的森林小學。

秀朗國小林文生校長表示， 小朋友發現小鳥覓食樟樹和茄苳樹的果實和種子不易消化、 落地發芽之後就會長成小樹苗，於是蒐集起來沿著圍牆旁邊種植， 這樣「零預算」的植樹計畫獲得師生熱烈響應， 期盼今年可以種100棵以上，3年後就有機會長到1層樓高， 慢慢地讓學校成為森林包覆的小學，同時也教導孩子， 不要小看1棵小樹苗，它可以在最艱難的環境當中扎根發芽， 並長成大樹。

除了一校千樹的植樹計畫，秀朗國小還花了3年的時間， 打造1座可以復育、可以觀賞、也可以教學的生態池。 林文生校長說，第1年收集全校的雨水，第2年整地， 第3年營造生態池，蓄水的隔1天， 許許多多的青蛙朋友們就回來產卵， 因為牠們本來就是這裡的原住民，50年前秀朗國小設校之前， 這裡全部是稻田，也是各種赤蛙科棲息的場域，後來蓋了學校， 這些青蛙被迫轉到地下水道生活，現在生態恢復了， 這些生態原住民又搬回來了，現在小小的生態池， 復育了上千隻蝌蚪，每天都有十幾隻小青蛙爬上岸來， 成為小朋友觀察的最佳對象。

教育局張明文局長表示，新北市是守護生態環境的友善城市， 近年來學校與社區及在地團體進行生態復育、 棲地生物多樣性營造及生物防治策略等， 讓我們人類和大自然環境互動共好，教育局也鼓勵學校透過植樹改造 校園微氣候，不但可以讓校園綠美化，也有助於多元降溫、 達到節能減碳效果，種植牛樟更能減少蚊蟲， 期待未來更多學校透過森林化的營造， 打造一間間生態永續的綠校園。