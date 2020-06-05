臺灣企銀成功籌組中信造船公司聯貸案

台灣企銀董事長黃博怡（右）與中信造船董事長韓碧祥（左）代表簽約。(照片由台灣企銀提供) 台灣企銀董事長黃博怡（右）與中信造船董事長韓碧祥（左）代表簽約。(照片由台灣企銀提供)

臺灣企銀統籌主辦中信造船股份有限公司5年期總金額新臺幣17.4億元聯貸案，已順利完成募集，並在6月5日由臺灣企銀董事長黃博怡代表銀行團與中信造船公司簽訂聯合授信合約。

該聯貸案資金用途係中信造船(股)公司為償還金融機構借款、購料週轉及充實營運週轉金所需，委由臺灣企銀統籌主辦5年期新臺幣15億元聯合授信案，參貸銀行有合作金庫商業銀行、臺灣土地銀行、台中商業銀行、全國農業金庫、高雄銀行、上海銀行、板信商業銀行及新光銀行等，由於各參貸銀行對中信造船(股)公司經營能力肯定，認購金額達18.3億元(超額認購率22%)，最終以新臺幣17.4億元結案。

中信造船股份有限公司創立於1973年，集團深耕船舶製造產業已逾四十餘年。公司創立初期係以生產遠洋漁船為主，再逐步發展為造船版圖橫跨漁船(圍網/魷釣/延繩釣)、拖船、巡防艇艦、散裝貨輪、客輪、冷凍運搬船及遊艇之全方位專業船艦製造廠，為國內第一大民營船艦建造廠。也是國內少數具生產規模之船舶、零件製造及船舶保養維修之公司。

臺灣企銀為國內唯一的中小企業專業銀行，長期專注中小企業融資業務，協助輔導中小企業根留臺灣，未來仍將持續落實政府政策，推動都更金融、綠能金融、銀髮金融及文創金融，提供客戶更加優質的創新金融服務，並發揮中小企業專業銀行功能，融資與輔導並重，鞏固專業銀行的獨特地位。