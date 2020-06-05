6/5世界環境日 新北力推多項生物多樣性計畫

「生物多樣性」是今年世界環境日的主題， 適逢聯合國也將今年視為全球生物多樣性的超級年，各國需檢視自2 010年所訂定之「愛知目標」的執行情況，並訂定未來10年增加 生物多樣性的執行手段，因此今年將是生態保育重要的里程碑、 未來保育政策改變重要的一年， 新北市政府農業局也藉由計畫型植樹與各項復育行動， 呼籲大眾攜手維護生物多樣性。

農業局長李玟表示，市府為維持棲地的生物多樣性，致力打造友善、 永續的自然環境，自104年起即推動友善田園區域計畫， 目前面積已達227.5公頃，透過友善耕作農法， 不僅減輕土地負擔，也讓消費者吃的安心，更可讓環境永續經營。

農業局亦指出，新北市自1月起即藉由邀集保育志工欣賞生態電影「 黑熊來了」，呼籲民眾應多重視棲地保育；4月與台北市立動物園合 作，共同野放雷公蛙(台北赤蛙)，並持續監測野放後情形；5月2 2日生物多樣性日當天， 則是與台灣自然保育基金會及行政院農業委員會林業試驗所合作， 種植冰河期孑遺的台灣國寶級植物、國際自然保護聯盟（IUCN） 名錄所載之瀕危物種，且曾是瑞芳地區的代表樹木-鐘萼木。 下半年會持續進行艷紅鹿子百合及秋螢復育， 一同為維護生物多樣性努力。

此外，有樹的環境即有生態，新北市森林覆蓋率高達76%、六都第 1，且林地面積達15萬公頃，其增加面積也是全國第1，因此農業 局長李玟獲邀將在6月13日(六)假中和四號公園舉辦之聯合報系 願景工程「幫地球降溫-牽手種樹嘉年華」活動的護樹講座中， 與民眾分享新北市今年以「智能、保育、國際參與」 為主軸的植樹推廣計畫，期望透過計畫性植樹、智能護樹，創造、 維護更多生物的家。有興趣的朋友，6月13日當天不妨來中和四號 公園體驗各種與樹相關的活動。