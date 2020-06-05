振興三倍券「苛刻」　王世堅籲蘇貞昌懸崖勒馬

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）行政院振興三倍券引發不同討論，民進黨台北市議員王世堅4日拿出蔡英文總統2008年擔任民進黨主席時，主張馬政府應發現金的臉書貼文，王世堅4日呼籲行政院長蘇貞昌懸崖勒馬，也希望民進黨勿忘初衷，不要苛刻人民。

媒體報導，振興三倍券目前已進入中央印製廠印製階段，不過民進黨台北市議員王世堅卻喊話，別讓區區三千元勞民傷財，批三倍券「與社會脫節」。

王世堅也說，2008年時任主席的蔡英文認為馬政府發放消費券的行政成本高，容易產生「以券變現」亂象，不如改採退稅及發現金；現在的三倍券就是「不食人間煙火、與社會脫節」，問題出在蘇貞昌，過於聽信身邊學者的話，今天若是發3萬元、30萬元，再來聽學者理論或許接受，但現在僅是發三千元，為什麼要賦予民眾振興經濟的重責大任？

王世堅說，四月底勞保基金已虧損三千億元，這才是大事，希望蘇貞昌不要執迷不悟，不要看得到針孔、看不到山洞。

對於不少縣市配合振興三倍券推出加碼優惠，柯文哲說，這是逼迫各縣市政府加碼，台北市到時一定會被迫出手，以台北市的財力，禁得起打消耗戰，其他縣市的財政能這樣打消耗戰嗎？

此外，聯合報導，有偵辦民生犯罪的北部一名檢察官說，他擔心「三倍利潤隱藏三倍犯罪誘因」，他說，有的人消費欲望不高，但三倍券不比現金，領券方式又複雜，領券權利可能會被有心人士以詐術騙走，進而衍生社會問題與糾紛。

另外，她也指三倍券遊戲規則漏洞百出，如果一個人領了一千元的三倍券，馬上跑去經濟部索討三千元，政府要不要給？她說，行政院稱振興三倍券價值翻倍，需透過消費交換機制產生，「一個人幫人家擦皮鞋收了券算不算消費？」、「如何提出消費證明？」