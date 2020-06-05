中國官媒為韓國瑜鳴不平：「他市政成績不錯」 網友：豬隊友是你？

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）罷韓投票明（06）日登場，罷韓團體Wecare高雄今晚發起10萬人大遊行，氣勢雄厚。雖然韓國瑜看似四面楚歌，但起碼一直有中國情義相挺。中國官媒《人民日報》今（05）日便盛讚韓國瑜「其實市政成績不錯」。

中國官媒《人民日報》今（05）日以「追殺韓國瑜 民進黨醜態百出」為題，內文提到，罷韓凸顯了台灣所謂的“民主政治”早已淪落為只問顏色不問對錯的「顏色政治」

韓國瑜親中形象深入人心，高雄市長選舉前數場成功的造勢仰賴在台的親中媒體相挺，成功讓高雄綠地變藍天。但是剛上任就赴港訪問中聯辦引發外界熱議，在高雄市長任內請假參加總統大選，選舉過程中多次魯莽發言也引發爭議。

《人民日報》內文報導為韓國瑜抱屈，引用國民黨前民代孫大千發言「民進黨如此焦慮，只是再一次地證明了，“罷韓”案根本就不是一場“屬於高雄人的罷免”，而是一場“屬於民進黨的罷免”。」，細數民進黨為了成功罷免韓國瑜，各部會相繼出招，強調「種種跡象早已表明，民進黨就是罷韓的“藏鏡人”」

《人民日報》稱讚「韓國瑜上任後主打的“路平”政策，也讓高雄經受住了近日的暴雨考驗。」，但事實上，5月底受到梅雨強降雨影響，高雄超過26處傳出淹水災情，民眾怨聲載道。

文章結尾稱「韓國瑜市政成績不錯」但「民進黨煽動高雄人對韓國瑜“背叛高雄”的恨意。」，並說「罷韓將開啟台灣政治史的惡性循環，也再次凸顯了台灣所謂的“民主政治”早已淪落為騙術政治。」