懷孕移工向台灣移民署自行到案 盼返鄉重啟新生活

擴大自行到案專案於本(6)月30日即將結束，阿蒂(中)完成離境手續後，也鼓勵同鄉把握機會儘速到案。（圖/ 移民署） 擴大自行到案專案於本(6)月30日即將結束，阿蒂(中)完成離境手續後，也鼓勵同鄉把握機會儘速到案。（圖/ 移民署）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署配合推動「擴大自行到案2.0」，採免收容、免管制、低罰鍰的優惠措施，專案即將於本(109)年6月30日結束，請各界鼓勵逾期外來人口把握機會儘速投案，移民署將協助平安歸鄉。

失聯移工阿蒂(化名)日前至移民署臺南市第二服務站表達「想要回家」的心願，她告知移民官，自己已懷孕6個多月，同為印尼籍的先生原本也在臺灣當移工，去年年底先行返國買地，目前以種植咖啡豆維生，她希望帶著腹中胎兒回鄉團聚，開啟新生活。

阿蒂失聯前在臺南擔任看護照顧阿公，其實雇主一家人都對她很好，只是當初盤算著如果從事每日派遣的清潔工作，只要不休假，每天都有現金入帳，所以選擇在工作期滿前夕離家出走。阿蒂說，雖然當時有續聘的機會，但是仍因一時糊塗不告而別，內心對雇主和阿公感到很抱歉。」

阿蒂來臺將近11年，中文非常流利，她表示不想用非法的身分讓寶寶在異鄉出生，這些日子顛沛流離，更不時耳聞有些同鄉淪落為人口販運集團控制的對象，如今透過減免措施投案，僅需繳最低罰鍰新臺幣2,000元，往後只要經核發簽證就能再入境臺灣，更得知印尼代表處提供暫時落腳處的美意，已是十分幸運。

阿蒂認為，既然為人母，就要學會負責，「我會讓孩子光明磊落的成長，也會教他講中文，告訴他臺灣是一個美麗的寶島。」

臺南市第二服務站主任陳南翰表示，擴大自行到案專案兼顧防疫及維護人權，相關資訊可洽詢移民署專線「0800-024-881」或勞動部專線「1955」，主動投案，儘早返家。