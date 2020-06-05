捷報！國家人權博物館德國獲獎　肯定台灣公民勇氣及自由民主

執行長卡明斯基(左)頒發得獎證書予人權館，由駐德大使謝志偉代表接受。(圖/文化部) 執行長卡明斯基(左)頒發得獎證書予人權館，由駐德大使謝志偉代表接受。(圖/文化部)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 台灣國家人權博物館榮獲德國「卡爾·威廉·弗里克獎」特別獎殊榮，由駐德台北代表處大使謝志偉代表領獎，該獎再次對於台灣的民主自由給予高度肯定；同時，特別獎得主也包含德國的倡議團體Initiativgruppe Lager Mühlberg e.V.，及德國的「馬丁·路德·金－非暴力和公民勇氣中心」。

今(2020)年國家人權博物館榮獲德國「聯邦處理東德獨裁政權基金會」（Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur）主辦的「卡爾·威廉·弗里克獎」（Karl Wilhelm Fricke Award）「特別獎」（Special Award），顯示人權館推動人權與民主教育的貢獻獲得國際肯定。

該獎自2017年起，每年挑選對推動轉型正義有貢獻的個人或組織，頒發獎項給予肯定，此次已於台灣時間6月3日17時30分於駐德國代表處授獎，並由駐德國台北代表處大使謝志偉代表領獎，出席來賓包括「聯邦處理東德獨裁政權基金會」執行長卡明斯基（Dr. Anna Kaminsky）、德國國會議員克尼希（Axel Knoerig，基民盟）、「德中協會—台灣之友」副主席紀克禮（Dr. Michael Zickerick）等人共同觀禮。

「卡爾·威廉·弗里克獎」是「聯邦處理東德獨裁政權基金會」為推動反極權統治理念而舉辦的獎項，同時表彰人們對於自由、民主、公民勇氣（civil courage）的追求與努力，獎項名稱為致敬對抗東德共產極權的德國政治記者兼作家卡爾·威廉·弗里克（Karl Wilhelm Fricke），卡爾·威廉·弗里克亦為該獎項的首位獲獎者。

2020年評選小組由前史塔西檔案局局長比特勒（Marianne Birthler）擔任主席，小組成員包括德國前總統科勒（Horst Köhler）、俄國人權運動人士舍爾巴科娃（Irina Scherbakova）、作家馬丁（Marko Martin）、該獎捐贈者韋格爾（Burkhart Veigel）及「聯邦處理東德獨裁政權基金會」執行長卡明斯基。

第4屆卡爾·威廉·弗里克「主獎」由致力於對抗獨裁政權的德國作家/導演/電影製片人弗雷亞·克里爾（Freya Klier）獲得；「特別獎」則由台灣的國家人權博物館、德國的倡議團體Initiativgruppe Lager Mühlberg e.V.（ILM）及德國的「馬丁·路德·金－非暴力和公民勇氣中心」獲獎。

「聯邦處理東德獨裁政權基金會」執行長卡明斯基表示，台灣在轉型正義領域是德國強而有力的重要夥伴，即便雙方各自經歷的獨裁統治不盡相同，但有許多方面可以相互學習。

駐德國台北代表處大使謝志偉說，「轉型正義的任務是讓黑暗重返光明，我們應勿讓類似事件一再重演，授獎當日正是中國六四大屠殺31周年前夕，這個獎項的頒發更是一種強烈表態。」

國家人權博物館館長陳俊宏指出，人權館成立兩年來不僅透過典藏研究、展示教育、連結外部資源等方式，開拓不同族群觀眾，更積極與國際博物館協會（ICOM）、國際人權博物館聯盟（FIHRM）、國際良知遺址聯盟（ICSC）等國際人權組織交流合作，本次獲獎表示已獲得國際夥伴的肯定，將鼓舞全體同仁持續努力。

陳俊宏強調，去(2019)年人權館不但與德國史塔西檔案局簽署轉型正義合作意向書，更肩負起國際人權博物館聯盟亞太分會在台灣成立後的各項運作工作。作為亞洲第一座以國家層級、在威權統治不義遺址上打造的人權博物館，將致力於保存過去的傷痕歷史、聚焦當代議題與弱勢處境，亦將持續推動國內外人權發展。

除了6月3日的授獎之外，「聯邦處理東德獨裁政權基金會」6月10日也將於官方網站公布「2020卡爾·威廉·弗里克獎」的頒獎過程、獲獎訊息及相關影音，後續消息敬請持續鎖定國家人權博物館官網及臉書。