台灣移民署「擴大自行到案」將結束 家庭教育日結合新住民拼防疫

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）武漢肺炎疫情延燒全球，配合政府的防疫措施，內政部移民署苗栗縣服務站攜手苗南區新住民家庭服務中心，今（05）日辦理「新住民家庭教育課程」及「擴大自行到案」專案與各項防疫措施宣導，避免逾期居(停)留外來人口成為防疫破口，共同防範武漢肺炎。

苗栗縣服務站表示，配合防疫需要，避免逾期外來人口因罰鍰或管制的規定不敢就醫，或因語言隔閡不瞭解防疫措施等原因，造成防疫破口，移民署自今(109)年4月1日起至6月30日止，啟動擴大自行到案專案.

採取「不收容、不管制、低罰鍰」的減免措施，鼓勵逾期居(停)留外來人口主動到案，課程中也示範了戴口罩步驟「開、戴、壓、密」及洗手步驟「溼、搓、沖、捧、擦」加上「內、外、夾、攻、大、立、腕」等防疫重點，並讓新住民姊妹瞭解保持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離的重要性。

來自印尼的新住民姊妹阿麗表示,感謝移民署關心，會把防疫資訊及自行到案資訊放在臉書、群組，讓逾期居(停)留同鄉朋友能夠早日返國。

服務站站主任王驥表示，為落實新住民關懷，移民署各服務站每月定期舉辦家庭教育暨法令宣導課程，期望以多元豐富的課程內容，幫助新住民更快適應在臺生活。