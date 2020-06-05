嘉義警察刺死案李承翰父病逝　台灣行政院通過「警械使用條例」

嘉義鐵路警察李承翰因公殉職，父親李增文（右）得知判決無罪後更深受打擊，已於昨(4)日嚴重胃出血過世。（圖/中央社） 嘉義鐵路警察李承翰因公殉職，父親李增文（右）得知判決無罪後更深受打擊，已於昨(4)日嚴重胃出血過世。（圖/中央社）

(台灣英文新聞/社會組 台北綜合報導)嘉義鐵路警察李承翰因公殉職，留下家中兩老白髮人送黑髮人，父親李增文得知判決無罪後更深受打擊，已於昨(4)日嚴重胃出血過世。

嘉義鐵路警察李承翰去(2019)年被鄭姓嫌犯刺死，嘉義法院日前一審判無罪，目前二審上訴中，李承翰家中只剩雙親李增文、張秀珍兩老在家，李增文得知判決後心情受到受到打擊十分鬱悶，昨日嚴重胃出血宣告不治。

綜合媒體報導，與李承翰父母李增文、張秀珍私交良好的嘉義市芳草里長劉丙伍說，李增文經歷兒子李承翰被刺死案，就鬱鬱寡歡，且一審被告遭判無罪，對他們是第2次打擊傷害，個性木訥的李增文幾乎食不下咽。

李增文的鄰居、退休的嘉義市農會總幹事林金助表示，李增文不菸不酒，很少社交活動，每天清早到農田種蔬菜、水果，忙完農事，還與妻子接電子家庭加工副業，每天認真工作。

林金助說，李增文無法接受獨子喪命的事實，自此變得鬱鬱寡歡，年紀還未滿70歲，只有胃出血，早上由芳草里長劉丙伍開車載送到嘉義市聖馬爾定醫院急救，不幸病逝讓人感嘆「造化弄人」。

行政院發言人丁怡銘今日表示，蘇貞昌院長即請內政部長徐國勇、警政署長陳家欽要盡力照顧家屬。除了對於現在上訴案件中的要全力協助之外，在生活上也要給予家屬支持，並向家屬表達哀悼之意。

丁怡銘強調，為了有效執行公權力，並讓警察執勤更能保護自身安全，行政院會已通過「警械使用條例」部分條文修正草案，未來經立法院審議通過後，警察人員執勤時如因未攜帶警械、或未能有效使用警械時，於緊急情況下，得彈性靈活使用警械以外的各種物品，以符合各種情境的需求。