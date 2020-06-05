美國示威處處可見中國戰「螂」身影 小粉紅搶劫還嗆「我愛共產黨」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）美國明尼蘇達州一名非裔人士，佛洛依德在警壓頸後死亡事件引發美國多州示威活動及暴動，部分示威者趁機打劫當地店家，其中處處可見中國留學生及中國駐外使館身影，一段在白宮外拍攝的抗議現場影片，還可聽到有人用中國口音對同伴喊著「快走，走走走！」。

《新唐人》報導，美國非裔佛洛依德因遭警方用膝壓頸，送醫後不治身亡，引發全美40州民眾抗議警方暴力執法，至少30個城市發生暴動，部分示威者打劫路邊店家，名牌精品店、蘋果門市無一倖免。

而在這次美國各地暴亂中，處處可見中國留學生及中國駐美大使館的身影。一段由美國華人網友6月1日貼出的影片，拍攝5月31日在白宮附近的暴力抗議現場，現場催淚彈橫飛，場面火爆，有數名身穿黑衣黑褲的男子忙著拾起地上的催淚彈，往柵欄的另一方丟擲。

在此同時，一名同樣衣服的男子衝過來用標準中國話向他們大喊「走，快走，走走走走走」，可見當時尚有其他中國人同夥在場，並且超過1人。

《自由》報導，該段影片最初來自中國《央視》的抖音帳號，並標明是「央視記者現場直擊，白宮附近示威升級」，證實當時的確有中國人在場。

《優樂客 – 拍案驚奇》報導中曝光一則對話，有人在群組中責罵「昨晚誰在現場喊中文的？不是說好了要躲在後面低調點，幹完就跑」，還說「張武官也去現場一個個一點組織紀律性都不講」。

武官是中國大使館使用詞句，若此對話談的是白宮外的暴動抗議，也間接證明中國涉嫌在美國煽動、鼓吹中國留學生參與、製造騷亂。

此外，許多示威者趁亂搶劫，就有在華盛頓州西雅圖市的中國留學生「袁宏睿」在推特上秀出自己從名牌精品店搶來的GUCCI包包，還囂張地說「我愛共產黨，更熱愛我的祖國母親，美國人還欠我們中國很多帳沒還，幾個包包而已，美國人至於這麼小氣嗎？」，被一眾網友罵到刪帳號。

另一個署名「一個脫離了高級趣味的人」的中國留學生，在微博上炫耀「一場暴亂，讓本就不富裕的家庭多了兩個LV」。

《法廣》報導，美國洛杉磯警方在聖塔莫妮卡的暴亂中，逮捕3名中國留學生，他們坦誠是收到當地中國大使館官員指示，上街參加遊行，藉機煽動民眾憤怒並打劫商家「以發揮愛國主義，為黨為國家做出新的貢獻」