台灣舞團獲國際表演藝術協會推薦　線上新作提案跳脫框架

ISPA新作提案直播畫面，由左至右郭文泰、Clothilde_Cardinal、薩金特(圖擷取自網路) ISPA新作提案直播畫面，由左至右郭文泰、Clothilde_Cardinal、薩金特(圖擷取自網路)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)國際表演藝術協會因疫情影響於線上舉行「新作提案」，精選推薦10組國際舞團參加提案，其中台灣團隊就佔了6支；此外，「台灣焦點-線上展演」將推出雲門舞集的《毛月亮》、布拉瑞揚舞團《路吶》、河床劇團《無眠夜的微光》等十檔精彩節目。

國際表演藝術協會（International Society for the Performing Arts, 以下簡稱ISPA）原定6月舉辦的台北年會因疫情取消，ISPA為此特別保留年會議程中最受歡迎的「新作提案」,以網路直播向全球推薦評審團精選的10個國際製作，其中有6個表演團隊來自台灣，已於6月3日舉行。

ISPA線上「新作提案」由加拿大多倫多Luminato藝術節執行長薩金特（Anthony Sargent）主持，邀請評審團代表提問，各團有10分鐘的簡報及問答時間，團隊包括台灣的拾念劇集、滯留島舞蹈劇場、TAI身體劇場、江之翠劇場、驫舞劇場、河床劇團，以及來自菲律賓、英國、伊朗及南非等國製作，共吸引線上有300多位會員觀看直播。



ISPA線上「新作提案」(圖擷取自網路)

節目由拾念劇集介紹精緻南管大戲《大神魃．世界之夢》開場；滯留島舞蹈劇場推出正在發展中，與英國、法國合作共製的《Ice Age》；TAI 身體劇場則是在國家兩廳院的協助下，與印尼Ekos舞團發展跨國共製《尋，山裡的祖居所》；江之翠劇場的《行過洛津》講述清朝年間梨園戲子與鹿港興衰的故事，以能因地制宜、在各種環境演出取勝；驫舞劇場《Rama House》匯聚亞洲多國舞蹈大師展現文化特殊性，兼具文化交流與國際共製的深度與廣度；河床劇團的《無眠夜的微光》以現代劇場手法探討性別平權及國際政治等議題，切合時代脈動。

文化部駐紐約台北文化中心表示，此次線上新作提案大會與過往的面對面提案現場，對於團隊都是考驗及壓力，ISPA工作團隊雖是以事前預錄方式進行，然而問答環節仍是即問即答，相當具有挑戰性，台灣六支團隊都是有備而來。

河床劇團藝術總監郭文泰會後表示：「參加提案大會是很棒的經驗，也從其他團隊的提案簡報中學習很多，啟發更多靈感去探索不同的領域、創作新作品。」

驫舞劇場藝術總監陳武康說：「這次提案讓我有機會重新思考和檢討，對於未來的創作、交流和發表都非常有幫助，跨出的不僅是地理上的位置，還有心理上和精神上的框架。」

原定6月舉行的國際表演藝術協會台北年會取消之後，文化部與原執行ISPA台北年會的辜公亮文教基金會合作，以原年會節目為基礎，推出「台灣焦點-線上展演」,包含雲門舞集《毛月亮》、布拉瑞揚舞團《路吶》、河床劇團《無眠夜的微光》等10團10製作，表演類型涵蓋音樂、舞蹈、戲劇各類。

國際表演藝術協會（ISPA）是1947年成立於紐約的非營利、非公立的文化機構。目前會員超過1000人，遍佈亞歐美非及大洋洲，多為表演藝術界高階經理人與頂尖藝術家。ISPA每年1月在紐約召開會員大會，每年6月在紐約以外挑選合適的城市召開「地區年會」（Regional Congress），曾至東京、首爾、新加坡、香港舉辦。今（109）年「地區年會」原定6月初首次在台北市舉行，由辜公亮文教基金會主辦，台北表演藝術中心合辦。

【台灣焦點-線上展演】活動資訊

首播日期：109年6月8日中午12:00

放映期間：109年6月8日至8月30日

活動網頁：http://taiwaneye.koo.org.tw/

【台灣焦點-線上展演】團隊及製作名稱



(圖/文化部)