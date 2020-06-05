讓野生動物生活無虞 林務局落實台灣國有林治理工程生態友善措施

溪流橫向砌石動物通道食蟹獴遊憩蹤跡。(照片由林務局提供) 溪流橫向砌石動物通道食蟹獴遊憩蹤跡。(照片由林務局提供)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）過去防災治理工程最常被詬病的問題就是對野生動物不友善，林務局今(5)日表示，近年來為推動治理工程全面配合執行生態友善機制，在工程設計階段除審查工程設計的妥適性外，均會邀請生態專家參與，將工程周遭的動物棲地、通道需求一併納入考量，讓牠們有路回家。

林務局強調，當政府不得不用工程手段來介入環境、以維持民眾生命財產安全時，也會儘可能減少對環境的衝擊與干擾。所以該局自2016年起便開始推動工程與生態的平衡，著手訂定工程生態友善機制，並於2018年新建工程全面推動實施，2019年落實全生命週期工程生態檢核。

除確實執行友善措施檢核外，林務局在工程完工後，透過架設監測儀器，觀測各項生態友善設施與簡易措施的動物利用情形，作為後續改善精進的依據。不僅有效降低工程構造物對動物棲地的衝擊，也讓動物都能覓食無礙、有路回家。

林務局表示，未來將持續透過生態友善機制的導入，讓全民共同參與，維護台灣珍貴的自然環境，使工程不僅能保護人民安全，也無害於人民賴以為生的土地。

白鼻心藉由砌石護岸邊坡至溪床活動。(照片由林務局提供)

坑溝整治增設橫向動物通道臺灣野山羊也到溪床中覓食。(照片由林務局提供)