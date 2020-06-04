中國退休足球名將郝海東 號召推翻中共

中國退休足球名將郝海東今天在郭文貴的YouTube頻道中，號召推翻執政的中國共產黨。郭文貴是流亡美國的中國億萬富翁，與美國白宮前首席策士巴農（Steve Bannon）關係密切。

現年50歲的郝海東曾是中國大咖足球明星，1990年代至2000年代在中國享有盛名，外界都知道他在西班牙擁有住居。今天是六四事件31週年，他在一項53分鐘的受訪影片中，號召大家推翻中國共產黨。

路透社報導，不清楚郝海東是在那裡受訪。

郝海東在受訪影片中表示：「我在這堂堂正正地站出來告訴全世界，告訴中國人，你們不能再受共產黨的奴役了」、「他們（中共）會踐踏你，他們會蹂躪你，讓你沒有一點安全感。」

郝海東曾代表中國國家隊出賽100多次，2002年帶領中國踢進唯獨一次世界盃會內賽。他一直都針對社會議題發聲，並且批評中國足球，因而受封「郝大砲」，但說要對抗中共還是第一次。

和他一起受訪的還有他的妻子葉釗穎，葉釗穎是前世界羽球冠軍。

郝海東還在另一影片中宣讀長達20多分鐘的「新中國聯邦宣言」，內容指出，「消滅中共是正義的需要，中共是共產國際資助的，顛覆了中國合法政府的恐怖組織」，並說要採取三權分立，以一人一票方式來產生新政府。

郝海東的微博帳號有700多萬人追蹤，但今天下午他的帳號似乎被微博移除；在中國問答網站「知乎」上，有關他的各種討論主題，點選進入後也出現「該內容已刪除」。