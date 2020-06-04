30年來首度遭禁 香港六四晚會成風中殘燭？

香港大學生清理紀念六四事件的「國殤之柱」（圖／美聯社） 香港大學生清理紀念六四事件的「國殤之柱」（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）今年的香港，很不好過。今年的六四，很不一樣。紀念1989年天安門事件的維多利亞公園燭光晚會，延續了30年的傳統，在第31年被迫中斷，而就在這天，立法會通過了國歌法，港人的自由，正一步步被無情剝奪。

港府以防疫限聚令為名，讓中國唯一一塊還能紀念六四的「淨土」，也不再有光。儘管維權份子堅持仍會以各種方式悼念，卻失去了凝聚民主信念的重要舞台。一如往常，中國箝制所有關於六四事件的言論報導，也因此日本NHK今日向海外放送節目，提到相關新聞時，不意外地再度被「黑畫面」處理。

無視晚會禁令與警告，香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）主席李卓人今晚仍率支持者前往維園，進行悼念天安門死難者、要求究責等儀式。再不去，怕是沒機會了。「這將是最後一次晚會，明年他們就會以國安法來對付港人了」，他嘆道。

也是在今天，在一片抗議與泛民議員的穢物阻撓中，甚具爭議的國歌條例草案，在香港立法會以41票對1票通過。根據該法，侮辱國歌者，將面臨5萬港幣罰金或3年刑期，進一步限縮了港人的創作與思想自由。

甫於上個月底，中國全國人民代表大會才通過了港版國安法草案，作為懲治分裂國家、顛覆政權的法源依據，意味去年由反送中衍生的民主示威，恐怕再難延續氣勢。

國安法、國歌法、六四晚會禁令，在在凸顯了北京政權為求穩而不惜奪去港人自由之決心。紐約時報指出，數月以來，港警對示威活動益發雷厲風行，透過逮捕行動等作法，滅了一切可能讓示威壯大的火苗。

維園六四燭光晚會，不僅是緬懷死難者的場域、是教育年輕一代歷史血淚不可或忘的教室，更是香港在所謂一國兩制下，還能保有政治自由之象徵。如今，在防疫大傘下，在中共緊縮控制的步步進逼中，連這僅存的象徵，似也成了風中殘燭。

無視禁令，港人湧入維多利亞公園紀念六四事件（圖／美聯社）