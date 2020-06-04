中國解放軍訓練基地赫然出現台灣「基隆市政府」 市長林右昌怒斥：讓人討厭

（台灣英文新聞/ 綜合報導）有臉書專頁貼出一張中國解放軍模擬攻台的照片，其中的仿造建築物赫然寫著「基隆市政府」，引發外界嘩然，讓基隆市長林右昌痛批「讓人討厭」。

臉書專頁「台海軍情員」昨日貼出數張照片，內容關於中國網友曝光中國解放軍的訓練場，一棟建築樓上方標著著「基隆市政府」，顯然將基隆市政府當做模擬攻擊目標。貼文表示，此外還有一處模擬「印軍陣地」，顯然針對印度。

《中央社》報導，基隆市長林右昌今日接受媒體聯訪時表示，這樣的舉動讓人很討厭，相信任何一個基隆市民看了都會覺得不舒服，這次是基隆市政府，改天也可能是台灣任何一個城市，這樣有針對性的作法，不會得到台灣的民心，反而讓大家更加體認民主自由的可貴。

林右昌表示，台灣一向愛好和平，不會去挑釁中共，但中共染指台灣的意圖從來沒有停止過，和平與自由民主不會從天上掉下來，他特別呼籲所有同胞珍惜現在擁有的生活，合作團結一起守護這塊土地。

而網友看到這些照片也紛紛表示「其實自己造整個台灣不是更好，不用整天想去侵略別人」「依照中共樹敵的程度，很快就有日本晴空塔、韓國青瓦台、越南下龍灣、緬甸蒲甘古城、菲律賓巴洛克教堂、印度泰姬瑪哈陵、俄國克里姆林宮.美國白宮、英國大笨鐘」「要不要蓋個白宮?」