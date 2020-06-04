俄國傳環境意外　萬噸柴油污染極圈

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）俄羅斯採礦公司諾里爾鎳礦(Nornickel)在1日出了嚴重紕漏，該公司設於極圈內城市諾里爾斯克(Norilsk)的NTEK發電廠油槽坍塌，造成2萬公噸的柴油外洩到當地的河流中，迫使總統普丁必須宣布進入緊急狀態以處理污染。

根據《衛報》的報導，該公司設於諾里爾斯克的工廠已經讓其成為全球污染最嚴重的地區之一，該區的達爾迪坎河(Daldykan)在2016年與2018年因為鎳污染，兩度被染成怵目驚心的紅色，如今極圈生態又因柴油外洩再度受到衝擊，俄國政府大動作做出反應。

由於該公司並未即時通報損害，當地政府一直到事發兩天後才藉由社群媒體得知這起意外，為了表達政府的關切，還在電視上轉播普丁用視訊電話喝斥NTEK負責人的畫面，發電廠的一名管理人則遭到拘留。

這並不是俄國第一次發生油料外洩，2007年克里米亞城市刻斥(Kerch)也發生過5000噸原油外洩的事故，當時俄國政府就出動了軍隊，並動用上百名志工清理油污，這次宣布緊急狀態，也是方便政府調動部隊進入當地清理油污。

世界自然基金會(WWF)的Alexei Knizhnikov表示，雖然柴油較輕所以不會沉到水下，不過這次的油量龐大導致污染物漂至事發場址12公里處，受影響面積足足有350平方公里，加上柴油毒性更強且該區地形狹窄，清理上一定會更加困難。

現階段，俄國的調查委員會已經宣布開啟調查，BBC指出，坍塌事故很可能是因為支撐油槽的支柱下沉所致，該區本屬永凍土，只是全球暖化導致永凍土解凍而鬆動，最後支撐力不足才釀出此起環境事故。