堅守維護1萬2,000名考生健康 新北進行全國首場教甄防疫演練

新北市今(109) 年國小暨幼兒園教師甄選將於6月13日登場， 國中將於6月14日登場，新北市首次針對教師甄選進行防疫演練， 本次考試禁止親友陪考，提醒考生進入考場時， 須自行攜帶應試通知單（准考證）、身分證件、 繳交健康聲明切結書，並全程配戴口罩應試，希望透過防疫演練， 維持防疫措施全方面到位。

張明文局長表示，近期雖因疫情狀況趨緩， 但教師甄試影響考生人數眾多，國小及幼兒園報考人數近9千人， 國中報考人數近3千人，總計約1萬2千名考生，屬大規模、 跨縣市活動，為維護考生權益，避免防疫破口， 仍以最高規格的防疫措施辦理。本次由三和國中、 鷺江國中等10所學校擔任考場學校， 所有考場於6月2日至6月4日間逐一進行防疫演練， 且試前試後將進行考場全面消毒，確保考生均能順利安全應試。

教甄防疫演練內容包括考生入校動線、人員管制及查驗考生身分、 量測體溫、手部消毒等流程，現場實際模擬遇考生發燒、 嚴重咳嗽或為自主健康管理得外出者， 啟動隔離試場並安排考生前往應試之動線， 國小及幼兒園每間隔離試場規劃最多容納9人， 國中隔離試場最多容納5人，如有隔離考生， 監試人員將全程穿戴口罩、防護衣及防護面罩監考， 維護考生應考權益也保障監試人員健康。

教育局提醒，本次甄選請考生務必配合相關防疫措施， 特別提醒應自行攜帶健康聲明切結書、應試通知單（准考證） 及身分證件，並於應試當日全程配戴口罩， 考生考前一天應檢視攜帶物品是否齊全，以免影響相關應試權益， 後續防疫措施將因應中央流行疫情指揮中心指示即時調整公告於新北 市教師聯合甄選報名系統（http://career. ntpc.edu.tw），請考生密切留意。