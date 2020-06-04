全國首屆有機茶評鑑 新北鄭信忠奪包種茶王

「第一屆2020年全國有機茶TAGs分類分級評鑑 」條型組結果於6月1日出爐，本次賽會共有81點茶葉參賽， 新北市鄭信忠榮獲全國首位「有機包種茶王」。本屆比賽茶將於本( 6)月13及14日開賣，邀請民眾周末至台北希望廣場搶「鮮」 嚐。

為響應2020台灣有機茶元年，新北市政府、 行政院農業委員會茶業改良場、瑠公農業產銷基金會、 慈心有機農業發展基金會及有限責任新北市有機運銷合作社合作辦理 全國首屆有機茶評鑑。由產官學三方評審品評， 並首創在比賽茶罐內放置評審親自撰寫的風味輪小卡， 將入等茶特殊風味文字化，完美呈現有機茶的香氣及滋味。 評鑑以有機茶園指標-翡翠樹蛙的數量及燙金顏色區分等級， 分為翠蛙選、金蛙選、銀蛙選及銅蛙選。 條型組翠蛙選由新北市鄭信忠奪得，獲得全國首位「有機包種茶王」 的殊榮。

曾是廚師的鄭信忠在10年前返鄉從農，承接父母的有機茶園， 延續三代的有機理念。他謙虛地表示， 從事有機栽培最難克服的就是病蟲害， 今年氣候良好加上茶園管理得宜，病蟲害較少，茶品質較優良。 期間不斷試喝成品， 透過廚師的味蕾盡力選出最優質的茶來參加比賽， 很幸運地獲得一翠三金一銀的好成績。

有機運銷合作社理事主席余三和表示，有機茶評鑑已辦理3年， 為了促進新北有機農業的發展，在108年時成立合作社， 今年更是扛下重擔，辦理首屆全國有機茶評鑑， 有機茶生產及製程都須符合有機標準， 本次有機茶評鑑除了像一般茶比賽評選茶品質，像是外觀、水色、 香氣及滋味，還結合今年茶改場新推出的台茶風味輪， 將各種茶湯複雜的色香味以文字來呈現， 讓茶葉愛好者更了解有機茶的特色所在及個人風味偏好。

農業局長李玟表示，本年度有機茶評鑑從新北升級至全國， 廣邀全國有機茶農齊聚新北切磋。目前正值新北好茶產季，鼓勵民眾 至茶產區體驗新上市春茶，另外，在6月13及14日於台北希望廣 場設有展售會，現場販售本次評鑑之優良茶品。 想購買高品質有機茶，當日可至會場選購，或電洽有限責任新北市有 機運銷合作社(02-2915-3456)。

照片由新北市政府農業局提供