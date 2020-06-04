簡俊成以蝸居物種形塑慢活人生

新北市藝文中心即日至6月17日止，展出藝術家簡俊成立體雕塑創作個展《慢活．漫遊Slow Movement．Roaming》，透過觀察及寫生「海螺、蝸牛、田螺...」等蝸居物種，從「慢活．漫遊」角度體驗出人生心藝境。

「日復一日的生活總是讓人窒息，或許就該如蝸牛一般的緩慢，堅信與執著地前進，才能夠聽到這些在乎卻又久被遺忘的聲音」。這是藝術家簡俊成自述2015年起踏上馬祖東莒島大埔聚落擔任駐島藝術家後重要的心境轉折。他說當初選擇了這座小島上隨處可撿拾的海螺作為創作題材，常常讓他耗上一整天時間，只看著黑鐘螺、蠑螺及笠螺在工作桌上隨意的緩慢行走，藉由觀察及寫生蝸居物種的造型及習性，再利用免燒陶土製作海螺身體構造，延伸出各式創作模型，成為他日後重要的創作語彙特色。

簡俊成表示「人與自然的對應關係」是他長期探討的創作重心，尤其受海德格觀念的影響，其著作《藝術作品的起源》中提到「藝術作品是從土地和世界之間的裂縫裡湧現的，是透過土地的肉體和世界的實體，在歷史和社會的意義下所賦予的」。他不斷透過作品反覆地深入探討生態、時間、空間等關係，藉此連結人與自然環境不可避免的互動關係。此次展場趣味的以蝸牛人悠閒自在地在空間中漫遊著，營造一種「人可以走進去」、「可觀賞」、「可居住」、「 可遊戲」的氛圍。藝術家期待觀眾也跟他一樣能以「新的感官來看生活」，從「新」的角度體驗「心」的生活。更多活動訊息請至新北市藝文中心官方網站(https://www.artcenter.ntpc.gov.tw)與粉絲專頁查詢。