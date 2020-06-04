新北婦女做一張椅子 為自己找到人生的位置

為翻轉女性刻板印象， 新北巿政府社會局繼女性水電工班、女性室內配線裝修職訓專班後， 再度推出「做一張椅子、為自己找到人生位置」類木工班， 新北市婦女中心主任張琳表示，每個女性不管在任何領域， 都應該有屬於自己的位置，透過製作過程， 讓大家重新思考生命歷程中的婦女權益和性平議題。 劉秀麗打破禁忌爬上機台裁布 調色功力老師傅也折服 今年61歲的劉秀麗，她大學讀的是服裝設計， 民國67年與先生在樹林柑園地區合力創業針織成衣工廠， 為了節約布料，她要爬上機台裁切，但在當時老師傅有禁忌， 認為女性踩上機台後，會讓操作機器的師傅切到手，因此紛紛阻攔， 幸好她先生出面力挺:「她是老闆娘，為什麼不能上機台?」 老師傅才放行，事實上，在她的用心排版下， 一台布的廢料可以從15％降到12％。 劉秀麗歷經我國毛衣、成衣外銷歐美的黃金歲月， 民國80年轉進五股工業區開設布料印花廠， 為了將原胚布染印成客戶所需要的花色， 必須借助調色師的經驗和巧手，這次面臨同樣性別問題， 因為調色師都以男性為主，但她覺得男師傅最多只調出10種顏色， 其餘200多桶的調漿顏料都浪費掉， 於是她再度發揮女人的細膩和巧思，以及所學服裝設計專業， 硬是調出更多顏色來，最後老師傅也不得不佩服。 陳明珠跟著兒子改從母姓 連名字也改了 另一位龔星月，她本名陳明珠，原來在三重中正北路開設工廠， 利用塑膠射出製作髮圈、髮夾外銷，國外訂單多時， 6台機器日夜運作。她育有2男1女，有天兒子跟她說， 想改成跟阿嬤同樣姓龔，因為是阿嬤從小幫他帶大， 跟阿嬤感情非常好，她不僅支持，連自己也跟著改名易姓。 龔星月後來改行做珠寶，原來友人都認識叫她「明珠」， 改姓名後兒子跟她開玩笑說：「你原來是一顆明珠， 現在是眾星拱月！」讓她非常開心。 同樣是不服輸的新北市工商婦女會理事長詹汝，她跟先生一起創業， 從事冷凍空調，舉凡男人能做的她也會做，不論拿起燒焊機、 為客戶維修…她都能上手。詹汝曾任2屆板橋市民代表、 現任板橋區富貴里長，是位著名的麥克手，在選戰期間， 幫忙候選人衝鋒陷陣。 不過，為了提升婦女權益和性平意識培力， 她正帶領新北市各區工商婦女幹部，一起在婦女中心研習， 除了接受性平專家課程培力外，也各自發揮創意， 為自己製作一張馬賽克木工椅，希望找到屬於自己的人生位置。