超催淚！台灣搖滾樂團滅火器新曲《爸爸是韓粉但我愛你》　陳其邁驚喜現身暢談衝撞威權體制過去

台灣搖滾樂團滅火器新曲《爸爸是韓粉但我愛你》有洋蔥（圖：滅火器臉書） 台灣搖滾樂團滅火器新曲《爸爸是韓粉但我愛你》有洋蔥（圖：滅火器臉書）

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)台灣深受年輕人喜愛的搖滾樂團滅火器線上募集故事成為創作題材，首集推出《爸爸是韓粉但我愛你》，來自女兒溫柔的愛讓人感動。

樂團滅火器的「火氣實驗室」挑戰兩小時內完成歌曲創作，並線上向粉絲募集故事為靈感素材，第一集已於昨(3)日晚間官方Youtube上發佈，推出的新曲《爸爸是韓粉但我愛你》（暫名）來自歌迷和父親之間不同的政治立場，但是包容的愛卻化解紛爭，讓人聽了為之動容。

滅火器直播時先念出歌詞，故事主角是支持罷韓的女兒，但長大後才發現和爸爸的政治立場截然不同，歌曲使用簡單的言語卻道出複雜的情感，接著現場爆發力的演唱暗藏洋蔥，歌迷的熱愛更讓滅火器感到受寵若驚，樂團也大方分享歌曲編製過程。

《爸爸是韓粉但我愛你》以「同款的笑容、同款的快樂、同款的我和你有同款的倔強」開頭強調家人天生的親密，轉折來到「張開雙手抱著我，雖然理想的生活，有一點不相同，但我永遠愛你」，而這首同時也是給爸爸的生日快樂歌以「人生不是選舉，生活不是只有政治，誰是總統也不能改變，親愛的我和你」結尾，將父女間的情感濃縮在字裡行間。

值得一提的是，直播時陳其邁也到現場和滅火器相談甚歡，更分享當初在高雄開設地下電台「蕃薯之聲」的往事，當時社會尚未解嚴開會，「蕃薯之聲」被時任執政黨的國民黨「抄台」3次，娓娓道出年少時成長於威權體制下的倔強。