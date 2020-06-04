新北國際文教主題展新二代挑大樑 食在「菲」常「柬」單

擅長播報與剪輯影片的六年級李婕妤同學侃侃而談的介紹菲、柬的特色文化。（照片來源：翻攝自影片「食在『菲』常『柬』單」） 擅長播報與剪輯影片的六年級李婕妤同學侃侃而談的介紹菲、柬的特色文化。（照片來源：翻攝自影片「食在『菲』常『柬』單」）

新北市九大分區「國際文教中心」主題展，為因應防疫措施今年改為影片，讓學生不出國就能神遊15國，今(3)日菲律賓、柬埔寨篇上線，由大豐國小的新住民二代學生參與影片製作，在師長的指導下，不僅展現兩地舞蹈與遊戲，亦有同學協助剪接影片作後製，儼然是小小文化大使！

文山分區國際文教中心大豐國小推出「食在『菲』常『柬』單」的主題，在校園戶外場地，展現學生以「大富翁」行走地圖方式，彷彿引領遊歷柬埔寨、菲律賓。該校的新住民二代學生更自告奮勇擔任影片中示範者，例如擅長舞蹈的越南籍二代陳宇君同學，利用下課跟師長苦練菲律賓傳統竹竿舞，在影片中展現俐落的節奏和身影。

而口若懸河的印尼籍二代游明皓及來自香港的楊偉智宛如小學究，說明竹竿舞的由來，及每一步示範跳法，展示菲律賓熱情洋溢的文化風情。此外，一年級的他們還教大家如何玩柬埔寨的小朋友傳統遊戲「鬥豆豆」。

擅長播報與剪輯影片的六年級李婕妤同學，侃侃而談菲律賓微笑之都巴科羅ACOLOD十月面具嘉年華，當地居民穿戴各式各樣極盡華麗的服飾和面具，隨著拉丁舞曲狂歡，是菲律賓的節慶特色。

而東南亞語教學支援人員也參與影片製作，緬甸語李艷菁老師、越南語陳緣雲老師分別介紹柬埔寨華麗國服與格羅麻(長巾)及端莊高雅的菲律賓蝴蝶袖國服，展現兩種不同國家的風土民情。

此外，文教中心的志工們也展示製作當地美食，像涼拌青芒果是用柬埔寨盛產的青芒果做成一道開胃菜，並介紹菲律賓甜點西米露與復活節的意義，用蝶豆花、火龍果將西米露染色，再裝入塑膠蛋殼裡，創作成菲律賓「甜點西米露彩蛋」，非常吸睛。（新聞轉載自新住民全球新聞網）