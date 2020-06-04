「新南向幹部培訓班」助攻 強化業者深耕新南向國家動能

美中貿易戰因新冠肺炎疫情持續延燒，讓不少企業深切體認到分散市場風險的重要與再積極布局開發擁有人口紅利的東南亞市場，經濟部國際貿易局為協助業者拓展新南向市場，特委託外貿協會於今（109）年7月4日起至8月29日每雙週六在高雄辦理「新南向幹部培訓班」，目標對象針對有興趣拓銷新南向國家的業務人員及有意前往新南向國家服務的廠務人員，課程包括協商技巧、工廠管理、勞工法令、人資管理、稅務法令等5個主題，協助廠商快速掌握新南向國家市場及廠務概況。

貿協表示，根據過去參訓人員意見回饋，認為課程主題多元、內容務實，惟每項主題課程僅授課2~3小時明顯不足，針對此，貿協特別於今年調整課程，將每個主題的課程時間增加至6小時，讓參訓人員可深度學習並與講師互動。

此外，因應業者對於新南向國家當地勞工法令需求，這次也特別增加「東協三國（越南、印尼、泰國）勞動法現況」新課程。另外，8月29日之「稅務法令」主題課程首次採用線上直播授課方式，打破空間藩籬，方便全台業者遠距參訓，更加靈活運用貿協的培訓資源。

「新南向幹部培訓班」自即日起開放報名，每個主題課程原價新台幣3,000元，開課前2週完成報名及繳費享早鳥價8折優惠。同公司2（含）人以上報名或單人同時報名2主題（含）以上課程，並於第1堂課開課前2週繳清所有課程費用者享7折優惠，歡迎大家踴躍上網報名（完整課程資訊及報名網址）。

（新聞轉載自新住民全球新聞網）