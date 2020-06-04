案發13年後的重大突破！ 德警方鎖定瑪德琳失蹤案嫌犯

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）經過超過10年的持續努力，2007年轟動全球的瑪德琳·麥卡恩(Madeleine McCann)失蹤事件終於有了一點新進展，德國警方現在已經鎖定了一名德籍嫌疑犯，現正呼籲可能知道內情的證人出面協助調查。

2007年，當時僅三歲的瑪德琳與家人至葡萄牙南端的度假勝地阿爾加維(Algarve)旅遊，晚上其父母與朋友至附近相距50公尺左右的酒吧聚餐，返回飯店時卻發現瑪德琳不見了，這就是著名的瑪德琳失蹤案。

該案在2011年由英國的蘇格蘭警方重啟，幾乎動用了全歐的警察協助調查，儘管花費了超過1100萬英鎊，進度仍然有限。

不過，今(4)日案情出現重大突破，德國警方終於鎖定了一名43歲的德籍嫌犯，不過警方並沒有給出這名嫌犯的姓名，外界只知道他現在正因強暴、性侵在德國監獄中服刑，瑪德琳失蹤的當下該男子正開著自己的露營車環歐，且當時就在那間飯店附近。

瑪德琳雙親的發言人表示，雖然過去已經有上千名的嫌疑犯，不過這13年來，警方從未以如此統一的口徑傳達出如此清晰的訊息，他們認為這應是「十分重大的進展」，對警方的努力表達了感謝之意。

現階段，最關鍵的情報是嫌犯在瑪德琳失蹤前撥出的一通電話，德國警方公佈了撥出與接聽的電話號碼，期望有知情者出面提供足以釐清真相的情報。

統籌該案的警官Mark Cranwell指出，一定有人知道與嫌犯有關的情報，或是有聽嫌犯說過案情，案發後已13年，事過境遷，或許這些知情人以前因為有所顧慮不敢跟警方說出自己知道的事，現在卻願意開口了。

他說，現在正是說出真相的最佳時機。