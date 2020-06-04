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【武漢肺炎】台灣6/4零確診　解封倒數3天　陳時中：長照機構住民可請假外出

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/06/04 14:41

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(4)日表示，國內無新增武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病例。面對境外嚴峻疫情，我國透過嚴密的社區防線，終讓疫情穩定，因此6月7日後將放寬國內社區防疫措施，但民眾仍須落實社交距離及做好個人衛生防護。

指揮中心表示，目前國內已連續53天沒有本土個案，近期如未再新增本土病例，6月7日後將放寬國內社區防疫措施，民眾應持續力行防疫新生活運動，落實社交距離及做好個人衛生防護，並配合業者執行實聯制、體溫監測等防疫作業，將防疫內化為日常生活習慣，共同持續維護社區安全。

指揮中心重申，防疫不只是政府的事，而是大家的事。感謝每一位堅守崗位的防疫及醫護夥伴，以及所有配合防疫工作的民眾。

有關媒體報載高雄市議員關心長照機構住民是否能外出，中央流行疫情指揮中心今日特別澄清，並未限制住民請假外出，住民若有就醫、復健、其他必需性之社區參與、職能復健或返家等需要，可依機構相關規定請假前往，

住民於外出期間，應落實手部衛生，並在可容許情況下全程佩戴口罩；自醫療院所或社區返回機構時，應協助住民在機構入口處執行手部衛生。

另外，住民請假外出返回機構時，應接受長照機構評估是否具有感染風險，例如：詢問是否曾經前往中國、出國、或與來自國外具有發燒或呼吸道感染症狀的親友近距離接觸…等，並詳實紀錄及做必要的處置。
武漢肺炎
陳時中
中央流行疫情指揮中心
防疫新生活運動
長照機構

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