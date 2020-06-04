快訊！美國非裔佛洛伊德之死怒火延燒英國　生前確診武漢肺炎

(台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導)美籍非裔男子佛洛伊德之死越演越烈，引起大規模國際示威抗議活動，其驗屍報告顯示他生前為新冠肺炎確診者。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）生前遭明尼亞波利斯前警察蕭文（Derek Chauvin）跪壓脖子長達8分鐘，頭部、肩膀、腿部身上有多處傷口，目擊者拍下的影片中可見佛洛伊德斷氣前氣若游絲地呼喊著母親並說「我不能呼吸了！」，聲音迴盪在美國人心中演變成大規模抗議，美國民眾因司法不公怒上街頭，近日更延燒到英國，掀起軒然大波。

BBC中文報導，5月31日英國因新冠肺炎疫情仍未解封，但是，倫敦、曼徹斯特、卡迪夫等地爆發大規模集會和遊行。示威者舉起和美國一樣的橫幅：「我不能呼吸了」（佛洛伊德生前最後一句話）；喊出和美國一樣的口號：「黑人的命也是命」；做出和美國一樣的姿態：單膝跪地。

綜合媒體報導，現已有兩份驗屍報告出爐，分別為明尼蘇達州政府與明尼亞波利斯市府的負責的第一次官方法醫驗屍，與受害者家屬邀請前紐約市首席法醫巴登（Michael Baden）與另一人共同執行的第二次解剖——雙方交叉檢驗證實，遭警察壓頸長達8分46秒的佛洛伊德，確實是「被殺死」的刑事案件。

然而，官方法醫認為，佛洛伊德生前患有心臟病，有高血壓病史，體內有芬太尼，以及使用甲基安非他命等，被害者的死因是因為外力壓制、疑似觸發心臟病而「心肺停止」；家屬自驗的第二份報告，卻認為佛洛伊德是遭到至少3名警官，分別對頸部、背部與腹腔的多重強壓，先「窒息死亡」才導致心肺停止，打臉明尼蘇達州1日官方驗屍報告所提及的心臟病。

此外，報告中的另外一個讓各界關注的焦點為，佛洛伊德於4月3日接受新冠肺炎病毒檢驗呈陽性，但無出現任何症狀，也沒有肺部損傷，顯示他可能是無症狀感染者，但這並非造成他死亡的原因。