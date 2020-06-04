司徒文憶六四後31年：習近平回到毛澤東時代專制政治制度

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）1989年的六四學運發生之時，前美國在台協會（AIT）處長司徒文當年正在美國駐北京大使館任職，對於民運人士的故事知之甚詳，他在六四31周年前夕，接受BBC訪問，道出他對今日中國的看法。

已從AIT退休自此留在台灣任教職的司徒文，目前是台灣國立陽明大學副校長，當年，司徒文是美駐京大使的一等政治秘書，協助美駐華大使李潔明（James Roderick Lilley）與北京交涉的重要參與者，在方勵之夫婦於美國駐京大使館避難一年中，他每周固定與方勵之夫婦會面四次，持續一年，而與方勵之夫婦間的談話也自此改變了他對中國共產黨的評價。

他表示他是非常欣賞中國文化及人民，但「比起在中國，華人文化是更真實的反映在台灣社會。香港也是如此，但那裏的情況正在改變。」

談及中國30多年的變遷和中共政權，他表示習近平自2012年上台以來，情況變得越來越糟，「中國實際上已經回到了毛澤東時代專制的政治制度。」

司徒文說，雖然政治上中國從未停止它的專制制度，但在社會及文化上有一定的放鬆，不過情況在習近平任中共總書記後卻大不同，他加強國家控制，更加重視國有企業，在所有問題上都實行強硬政策，對外則採取更具侵略性的手段。

他舉中國「千人計劃」為例，該計畫透過在美國大學的教授自美取得研究成果並賣給中國，造成極不公平的競爭環境，他認為美國政府必須採取行動，也對於還抱持中美應該「合作」而非對抗這種說法的人感到意外，他直言現實是：中國政府將美國以及民主制度都視為敵人，就像它對待香港和台灣一樣。

司徒文問，為何中國不停止欺負香港人、不停止霸凌台灣、也不願停止在南海的軍事擴張？或者，為什麼不停止對新疆穆斯林、藏人、基督徒以及說實話的醫生和記者之壓迫？他直言，對於迄今仍擁護中美合作的政治人物與學者，他實在很難給予尊敬，中共對異議者的壓迫實在再清楚也不過。