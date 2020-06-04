全台灣6月21日可觀測日環食 台北天文館親子課程搶先炒熱氣氛

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）6月21日適逢夏至，台灣各地將陸續發生罕見的日環食重大天象，台北市立天文館針對親子規畫日環食親子課程，將就日食成因與當天的日環食觀測做詳細介紹，自2日起開放網路報名，參加活動的民眾將可獲贈日食觀測扇及精美日食光柵尺。

台灣最近一次發生日環食是在2012年5月21日，今年6月21日全台各地將陸續上演日環食重大天象，台北市天文館表示，這次錯過，可要再等到2215年6月28日才能看到，也就是195年後。

▲天文館製作的日食觀測扇及精美日食光柵尺。(照片由台北市天文館提供)

天文館表示，日環食親子課程只有4梯次，分別是6月6、7、13、14日，課程將就日食成因與6月21日日環食觀測做詳細介紹，6月2日（二）9:00已開始網路報名，有參與活動的民眾將獲贈天文館製作的日食觀測扇及精美日食光柵尺，每梯次80個名額，報名額滿為止，報名要快。

至於無法參加親子課程的民眾，天文館表示，白天參觀位在天文館頂樓的第二觀測室進行太陽觀測的民眾，也將有機會獲得日食觀測扇，每日發放數量有限，送完為止。

天文館說，這次的日環食從非洲內陸到西太平洋，整個亞洲幾乎都在可見食的範圍，台灣正好位於環食帶上，全台將有機會看到壯觀的日環食。下一次發生環食帶大範圍覆蓋台灣的日環食，可要等到2215年了。

當天，天文館除了舉辦日食觀測活動外，該館將與中華郵政合作發行日食紀念郵票，歡迎民眾一同參與天文界最大盛事。台北天文館呼籲大家絕對不可以在沒有任何保護裝置下以肉眼直視太陽，否則可能會造成視力的永久傷害。

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